Локации обоих сезонов «Фишера» подбирались с особой тщательностью. Сериал снимали в Москве, Подмосковье и Абхазии, при этом режиссеры выбирали весьма аутентичные места, которые не просто создадут необходимый антураж, но и запомнятся зрителям. В статье мы рассмотрим все локации, где снимали сериал «Фишер», кратко расскажем об актерском составе и поделимся интересными фактами со съемок.
В каком городе и локациях снимали 1 сезон сериала «Фишер»
Поскольку первый сезон «Фишера» основан на реальных уголовных делах конца 80-х, перед режиссерами стояла непростая задача — максимально точно воссоздать атмосферу того времени. Основные действия разворачиваются в Москве и Подмосковье, однако с той эпохи прошло 40 лет, и городские пейзажи давно изменились. Тем не менее съемочной группе удалось найти подходящие локации, которые передают дух прошлых времен и при этом органично вписываются в драматичное повествование.
Москва
В отдельных эпизодах зрители могут заметить характерные московские улицы и здания. Одним из ключевых объектов стала больница, в которой проходит лечение один из героев. На самом деле это — Институт биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, расположенный на улице Миклухо-Маклая, 16/10. Его архитектура органично вписалась в общий визуальный стиль сериала, отражающий последние годы Советской эпохи.
Некоторые сцены снимались в павильонах, где художники-постановщики воссоздали интерьеры в духе 80-х годов — от мебели до мелочей вроде настольных ламп, медицинского оборудования и советской посуды. Благодаря такому подходу удалось добиться визуальной достоверности и передать атмосферу времени без использования чрезмерной ретро-стилизации.
Подмосковье
Декорациями для напряженных и драматичных событий первого сезона стали различные уголки Подмосковья. Здесь до сих пор можно найти улицы с типичной советской застройкой, мало изменившиеся со времен конца 80-х годов. Именно поэтому съемочная группа выбрала для работы такие города, как Балашиха, Руза и Красногорск. Их атмосфера помогла достоверно передать повседневную жизнь того времени и показать, в каком окружении разворачивались реальные преступления, положенные в основу сюжета.
Отдельного упоминания заслуживают подмосковные леса, в которых снимались сцены поисков маньяка. Именно здесь, среди густых деревьев, разворачивались ключевые моменты расследования. Благодаря умелой операторской работе эти природные локации стали не просто фоном, а полноценной частью драматургии — лес будто бы «живет своей жизнью», создавая ощущение тревоги, когда за каждым деревом может скрываться опасность.
Города и локации, где снимали 2 сезон сериала «Фишер»
Во втором сезоне, получившем название «Фишер. Затмение», действие переносится далеко за пределы столичного региона — основным местом съемок стала Абхазия. Чтобы усилить мрачную и тревожную атмосферу, создатели сознательно отказались от съемок в теплое время года. Вместо привычной для туристов солнечной Абхазии в кадре — пустынные улицы, промозглый декабрьский холод, дождь, снег и серое небо над горами. Такое настроение идеально соответствует внутреннему состоянию героев и общей тональности сезона. Съемочная группа побывала в нескольких знаковых локациях — среди них Гагра, Пицунда, Сухум, Новый Афон и озеро Рица.
Интерьерные съемки проходили в Москве.
Абхазия
Во втором сезоне «Фишера» зрители видят совсем другую географию — вместо подмосковных лесов и городских окраин в кадре появляется южный колорит Абхазии. Однако курортной беззаботности здесь нет: съемки проходили в декабре, в пасмурную и дождливую погоду, что помогло создать нужное настроение — тревожное, гнетущее, отражающее внутреннее состояние героев и атмосферу разворачивающегося расследования.
Некоторые сцены снимали в Гагре — в кадре можно заметить местный пляж и знаменитое колесо обозрения, которое сегодня выглядит заброшенным и даже немного зловещим. Также съемочную группу заинтересовали разрушенные и полуразрушенные объекты — в частности, железнодорожный мост через реку Аалдзга в городе Ткуарчал. Его фактурные руины стали органичным фоном для мрачной истории, в центре которой — череда таинственных убийств.
Продюсер сериала Сергей Кальварский в интервью отмечал, что именно такая обстановка и была нужна: южные курорты ассоциируются с солнцем и отдыхом, но в сериале все наоборот — зрителя погружают в атмосферу безысходности и страха.
Москва
Многие интерьерные сцены были сняты в Москве — в павильонах и на специально построенных декорациях. Здесь создавали помещения в духе 90-х годов: гостиничные номера, кабинеты, лестничные пролеты, милицейские участки и квартиры. Художники-постановщики уделяли особое внимание деталям — от обоев и мебели до советской техники и предметов быта, чтобы создать аутентичную атмосферу, соответствующую эпохе.
В каком городе и локациях снимали 3 сезон сериала «Фишер»
События третьего сезона, получившего название «После Фишера. Инквизитор» происходят в наши дни на Алтае, в вымышленном городке Умай на границе с тайгой. Однако съемки проходили в горах Абхазии. По словам актера Александра Петрова, сыгравшего роль следователя Терехова, процесс был сложным. Команду испытывала природа. При этом актеры выполняли трюки в условиях, приближенных к реальным горам и тайге.
Известно также, что на Алтай команда все же ездила, но это была экспедиция, которая помогла подготовиться к съемкам.
Какие актеры снимались в сериале «Фишер»
Актерский состав «Фишера» подобран с особым вниманием — здесь нет случайных лиц, каждый герой органично вписываются в мрачную атмосферу, а исполнители справляются не только с внешним образом, но и с глубокими психологическими задачами.
В первом сезоне главные роли исполнили следующие актеры.
Иван Янковский — в роли следователя Евгения Бокова, который ведет дело о серии жестоких убийств.
Александр Яценко — сыграл оперативника Валерия Козырева, опытного и резкого напарника Бокова.
Александра Бортич — в роли следователя Натальи Добровольской, сотрудницы прокуратуры, подключившейся к расследованию.
Во втором сезоне сюжет переносится в Абхазию, а вместе с новой локацией в проект приходят и новые персонажи. К своим ролям вернулись Иван Янковский и Александр Яценко. Вместо героини Бортич, которая не участвует во втором сезоне, появляются новые женские образы.
К актерскому составу присоединились новые лица.
Ирина Старшенбаум — сыграла Надежду Райкину, начальницу местной милиции.
Никита Худяков — в роли молодого следователя Ивана Злобина.
Александра Ребенок — исполнила роль мэра южного города.
В третьем сезоне «После Фишера. Инквизитор» актерский состав изменился.
Александр Петров сыграл Игоря Терехова, следователь из Барнаула, который участвует в поимке загадочного маньяка.
Юлия Снигирь исполнила роль Ольги Беловой, оперативник местного уголовного розыска, классическая следовательница в кризисе, которая из-за работы потеряла семью.
Роль девушки-Маугли, которая выросла в тайге, досталась Полине Гухман.
Интересные факты о съемках 1,2 и 3 сезонов сериала «Фишер»
Съемочная группа «Фишера» подошла к проекту с вниманием к историческим деталям и визуальной достоверности. Авторы старались передать дух времени — будь то советская зима в Подмосковье или промозглый декабрь в Абхазии. В результате за кадром осталось немало интересных деталей, о которых зрители могут не догадываться.
Так как в основу сценария легли реальные события, создатели постарались максимально правдоподобно показать Москву и Подмосковье 80-х годов. Многие районы пришлось искать за пределами столицы — из-за изменений в городской застройке.
В сериале можно увидеть улицы и дома Балашихи, Рузы и Красногорска — эти подмосковные города сохранили типичную советскую архитектуру, подходящую для антуража того времени.
Знаковые сцены погони и расследований снимались в густых лесах Московской области. Благодаря работе оператора и грамотному свету, даже привычные пейзажи выглядят зловеще и напряженно.
Второй сезон снимали в Абхазии в декабре, когда в регионе мало туристов, а на побережье стоят туманы, дожди и снег. Такая обстановка добавила кадру мрачности и атмосферности.
Во время съемок в Абхазии случился энергетический кризис — были перебои с электричеством и отоплением, но работа не останавливалась, съемки продолжались даже в холодных помещениях.
Среди локаций, появившихся в кадре: Пицунда, Сухум, Новый Афон, озеро Рица и город Ткуарчал. Последний привлек внимание создателей своими заброшенными индустриальными объектами и мостом через реку Аалдзга.
Некоторые интерьерные сцены второго и третьего сезонов были сняты в Москве. Также отдельные сцены третьего сезона снимали в Подмосковье.