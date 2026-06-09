Декорациями для напряженных и драматичных событий первого сезона стали различные уголки Подмосковья. Здесь до сих пор можно найти улицы с типичной советской застройкой, мало изменившиеся со времен конца 80-х годов. Именно поэтому съемочная группа выбрала для работы такие города, как Балашиха, Руза и Красногорск. Их атмосфера помогла достоверно передать повседневную жизнь того времени и показать, в каком окружении разворачивались реальные преступления, положенные в основу сюжета.