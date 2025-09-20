Но по мере того как развивается история, в ней становится все меньше смешного. В фильме «Банши Инишерина» режиссер Мартин МакДона превращает фарс в трагедию, где комизм — это всего лишь способ прожить невыносимое. Герой, которого играет Колин Фаррелл, оказывается в ловушке непонимания, одиночества и утраты. Его друг (Брендан Глисон) замыкается в себе, потому что не может иначе справиться со страхом пустоты. Эта история о дружбе, которая больше не нужна, оказывается куда страшнее, чем откровенная драма — именно потому, что сначала мы смеемся.