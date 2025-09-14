Герой Мэдсена представлен как мрачный одиночка, едущий якобы на Рождество к матери. В заснеженном доме на перевале «Минни», где и разворачиваются события фильма, Гейдж держится отстраненно, почти не участвует в диалогах и настораживает своей ледяной невозмутимостью. Это редкий случай, когда Мэдсен не прибегает к привычной экспрессивной подаче. Его герой — образец холодной сдержанности, что только усиливает напряжение внутри сюжета.