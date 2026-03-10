Недавно это наглядно показал скандал вокруг Тимоти Шаламе. Актер, известный по фильмам «Марти Великолепный» и «Дюна», оказался под шквалом критики после высказывания на мероприятии CNN & Variety Town Hall. Рассуждая о будущем кинотеатров, он заявил, что не хотел бы работать в индустрии, которая рискует повторить судьбу балета или оперы — искусств, которые, по его словам, порой «поддерживают из принципа, даже если они уже мало кому интересны». Эти слова вызвали резкую реакцию. Пока неизвестно, к чему приведет скандал, и потеряет ли Шаламе из-за этих слов работу. Некоторым его коллегам переживать о будущем не нужно, так как они уже пережили подобное. Вспоминаем самые громкие откровения, которые дорого обошлись своим авторам.