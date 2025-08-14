Фильм-мюзикл — это больше, чем просто песни и танцы. Это мир эмоций и историй, который захватывает с первых минут. Далеко не каждая картина способна повторить бродвейский успех. Собрали пять музыкальных лент, которые обрели второе дыхание на большом экране благодаря талантливым актерам.
1. «Вестсайдская история»
Один из самых знаменитых мюзиклов в истории кино основан на одноименном бродвейском спектакле 1957 года, который, в свою очередь, стал более современной версией шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта».
Сюжет картины 1961 года разворачивается на улицах Нью-Йорка в конце 1950-х, где две враждующие уличные банды — белые «Ракеты» и пуэрториканские «Акулы» — борются за контроль над районом. В центре истории — запретная любовь Тони, бывшего члена «Ракет», и Марии, сестры лидера «Акул». Чувства ведут влюбленных к неизбежной развязке. Музыкальная драма обрела ошеломляющий успех, завоевав 10 премий «Оскар» в 11 номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».
В 2021 году Стивен Спилберг представил свою версию «Вестсайдской истории», сохранив основную сюжетную линию и саундтрек, но добавив современные акценты и более глубокую проработку персонажей. Хотя критики оценили ремейк Спилберга, лента, увы, провалилась в прокате.
2. «Чикаго»
Действие экранизации одноименного мюзикла разворачивается в бурные 1920-е. В центре сюжета — две женщины, оказавшиеся в тюрьме по обвинению в убийстве: амбициозная домохозяйка Рокси Харт (Рене Зеллвегер), мечтающая о славе, и звезда водевиля Велма Келли (Кэтрин Зета-Джонс), совершившая двойное убийство из ревности. Их борьба за внимание публики превращается в настоящее шоу, где на кону не только место под светом софитов, но и свобода.
Важная роль в «Чикаго» досталась Ричарду Гиру, сыгравшему харизматичного адвоката Билли Флинна, который мастерски манипулирует прессой и судом, превращая каждое заседание в театрализованное представление. Здесь виртуозно переплетаются элементы криминальной драмы и сатиры на шоу-бизнес. Дополнительной динамики придают блистательные музыкальные номера в исполнении Зеллвегер и Зеты-Джонс.
«Чикаго» стал одним из самых успешных мюзиклов в истории кино. Картина была удостоена шести премий «Оскар», включая «Лучший фильм», что крайне необычно для жанра.
3. «Отверженные»
Говоря об «Отверженных», на ум сразу приходит одноименный роман-эпопея Виктора Гюго. Однако в сущности драма с Хью Джекманом основана, в первую очередь, на мюзикле Клода-Мишеля Шенберга 1980 года.
Действие разворачивается во Франции XIX века и охватывает несколько десятилетий жизни бывшего каторжника Жана Вальжана (Джекман), который, выйдя на свободу, пытается начать новую честную жизнь, несмотря на преследования неумолимого инспектора Жавера (Рассел Кроу). На фоне социальных потрясений и революционных волнений Вальжан сталкивается с множеством испытаний, берет под опеку девочку-сироту Козетту (Аманда Сайфред) и становится свидетелем событий исторического размаха.
Почти все вокальные партии в «Отверженных» исполнялись актерами вживую прямо на съемочной площадке, что добавило эмоциональной силы и подлинности каждой сцене. Энн Хэтэуэй, сыгравшая Фантину, мать Козетты, получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
4. «Призрак оперы»
Действие одного из самых популярных во всем мире мюзиклов разворачивается в Парижской опере конца XIX века, где таинственный Призрак живет в подземельях театра и влюбляется в молодую певицу Кристину. Его одержимость девушкой приводит к драматическим последствиям, в которых переплетаются любовь, ревность и тайны прошлого.
У постановки есть несколько киноадаптаций. Наиболее известная — «Призрак оперы» Джоэла Шумахера. Фильм отличается своей пышной постановкой, великолепными декорациями, костюмами и, конечно, запоминающейся музыкой.
Так что экранизация 2004 года с Джерардом Батлером и Эмми Россам остается обязательной для просмотра всем любителям музыкального кино. В конце концов, саундтрек картины и сегодня можно услышать на лучших сценах мира.
5. «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»
Мрачный музыкально-драматический триллер Тима Бертона — тоже экранизация одноименного бродвейского мюзикла. Фильм рассказывает историю Бенджамина Баркера, который после ложного обвинения и каторги возвращается в Лондон под именем Суини Тодда, чтобы отомстить судье, разрушившему его жизнь.
Возобновив работу цирюльника на Флит-стрит, он начинает убивать своих клиентов. Помогает Тодду в новом промысле его сообщница миссис Ловетт, которая делает из тел жертв начинку для пирогов.
Готическая атмосфера, мрачные тона, щепотка черного юмора, а также Джонни Депп с Хеленой Бонем Картер в главных ролях — главные атрибуты бертоновского стиля на месте. А музыкальные номера в «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» сочетают в себе ужасы и трагедию, создавая уникальное настроение.