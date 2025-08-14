Действие экранизации одноименного мюзикла разворачивается в бурные 1920-е. В центре сюжета — две женщины, оказавшиеся в тюрьме по обвинению в убийстве: амбициозная домохозяйка Рокси Харт (Рене Зеллвегер), мечтающая о славе, и звезда водевиля Велма Келли (Кэтрин Зета-Джонс), совершившая двойное убийство из ревности. Их борьба за внимание публики превращается в настоящее шоу, где на кону не только место под светом софитов, но и свобода.