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Темная сторона Тома Круза: скандалы, которые едва не разрушили его репутацию

На экране Том Круз спасает мир, а на красных дорожках неизменно улыбается фотографам. Но за образом безупречной суперзвезды — громкие разводы, публичные конфликты и поступки, которые годами обсуждает весь мир. Вспоминаем главные скандалы актера
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Саентология 

Уже более трех десятилетий Том Круз остается самым известным саентологом. С учением его познакомила первая жена Мими Роджерс в 1986-м.

Актер моментально стал ее ведущим публичным лицом. Он неоднократно заявлял, что именно саентологические практики помогли ему преодолеть дислексию, мучившую его с детства. Несмотря на то, что религия официально признана в США, вокруг нее постоянно разгораются скандалы. Бывшие члены организации обвиняли ее в тотальном контроле над адептами, шантаже, разрушении семей и финансовых махинациях. 

Война с «Южным Парком»

Том Круз стал частным героем Южного парка
Том Круз стал частным героем «Южного парка»Источник: Legion-Media.ru

Создатели культового мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун никогда не щадили знаменитостей. Реакции это вызывало различные, но самая бурная случилась именно у героя нашего текста. 

В ноябре 2005-го вышел эпизод «Застрявший в чулане», который высмеивал саентологию и ее известных приверженцев — под удар также попал Джон Траволта. В сатирическом сюжете Круз буквально застревает в чулане. 

Когда в марте 2006-го Comedy Central запланировал повтор скандального эпизода, их ждал сюрприз: выпуск сняли с эфира. Оказалось, Круз пригрозил руководству медиахолдинга Viacom (владевшего и Comedy Central, и Paramount Pictures) саботировать промо-кампанию «Миссия: невыполнима 3», если «Застрявший в чулане» еще раз выйдет в эфир. Разумеется, никто не решился рисковать блокбастером, и требования были удовлетворены.

Однако авторы «Южного парка» не были бы собой, если бы так все и оставили. В других сериях они изобразили своего обидчика злодеем, охотящимся за эликсиром «непробиваемости». Закончили они историю крайне символично, отправив актера на Луну, где над ним уже точно никто не будет смеяться.

Истерика у Опры

Том Круз и Кэти Холмс
Том Круз и Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media

В мае того же года на «Шоу Опры Уинфри» случилось нечто необъяснимое. Когда речь зашла об отношениях с Кэти Холмс, Круз начал буквально прыгать по студии. В порыве чувств он запрыгнул на диван Опры, падал на колени и непрерывно хохотал. Даже у ведущей, повидавшей на своем веку всякое, это вызвало чувство неловкости. Со стороны казалось, что она беседовала с человеком, полностью утратившим связь с реальностью.

До сих пор непонятно, что за сбой произошел в голове у артиста. Многие зрители усмотрели в его поведении признаки психоза или даже воздействия запрещенных веществ. Некоторые предположили, что такая реакция могла быть следствием саентологических практик. 

Сам Круз позже объяснял, что просто был очень счастлив в тот момент. Забавно, что вскоре после этого инцидента он неожиданно согласился на комедийную роль в фильме «Солдаты неудачи» — выбор для него совсем неоднозначный. Не исключено, что это была попытка замять ситуацию.

Критика Брук Шилдс

Брук Шилдс подверглась критике со стороны Тома Круза
Брук ШилдсИсточник: Legion-Media

Летом 2005-го Том Круз обрушился на актрису Брук Шилдс за то, что она принимала антидепрессанты для борьбы с послеродовой депрессией. При том, что делала она это по предписанию врача. 

Его главной претензией стало то, что звезда «Голубой лагуны» якобы безответственно продвигала медикаментозное лечение. Также он заявил, что не существует такого понятия, как химический дисбаланс, а единственный способ борьбы с депрессией — витамины и упражнения.

Вдобавок все наложилось на отношение Круза к психиатрии в целом. Ранее он заявлял, что это псевдонаука и она должна быть объявлена вне закона. Надо отдать должное, Шилдс в долгу не осталась. Она публично послала своего противника сражаться с инопланетянами, а уже через год получила извинения.

Срыв на съемках «Миссия: невыполнима»

Том Круз в роли Итана Ханта в фильме Миссия невыполнима: Смертельная расплата
Том Круз в роли Итана Ханта в фильме «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»

В разгар пандемии COVID-19 была опубликована аудиозапись, на которой Том Круз яростно отчитывает съемочную группу «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» за нарушение антиковидных мер. На записи слышно, как актер, по совместительству продюсер ленты, кричит на сотрудников и угрожает им увольнением.

Инцидент вызвал неоднозначную реакцию. Многие поддержали Круза, упирая на его ответственность за дорогостоящий проект. Но ничуть не меньше людей его осудили. 