В мае того же года на «Шоу Опры Уинфри» случилось нечто необъяснимое. Когда речь зашла об отношениях с Кэти Холмс, Круз начал буквально прыгать по студии. В порыве чувств он запрыгнул на диван Опры, падал на колени и непрерывно хохотал. Даже у ведущей, повидавшей на своем веку всякое, это вызвало чувство неловкости. Со стороны казалось, что она беседовала с человеком, полностью утратившим связь с реальностью.