Звезда, перед которой не устоял Брежнев: ее называли главной актрисой страны

Плакаты с ее лицом по приказу Брежнева украшали улицы столицы, а фотографии разлетались в киосках быстрее газетных номеров. Она была настоящей кинозвездой и кумиром миллионов
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Алла Чернова в фильме Никколо Паганини
Алла Чернова в фильме «Никколо Паганини»

Алла Чернова взлетела на вершину славы еще в 20 лет — первая роль в кино сделала ее узнаваемой на всю страну. За ней последовали новые картины, всесоюзный успех и внимание самого Леонида Брежнева, который называл ее «главной звездой страны». Но блестящая карьера оборвалась неожиданно быстро. Рассказываем, как сложилась судьба любимой актрисы генсека.

Стремительный успех

Алла Чернова и Валерий Бабятинский в роли Гали и Сергея в фильме Месяц май
Алла Чернова и Валерий Бабятинский в роли Гали и Сергея в фильме «Месяц май»

Когда Алла Чернова училась на втором курсе Щукинского училища, она получила предложение от режиссера Аиды Манасаровой сняться в фильме «Коротко лето в горах», причем сразу в главной роли. Кинокартина получилась удачной и студентку начали приглашать и в другие проекты. 

Уже в 1965 году на экраны вышла лирическая комедия «Месяц май», в которой Чернова сыграла главную героиню Галю, а в 1966 году — мелодрама «Не забудь... станция Луговая». Фильм был признан одной из самых удачных лирических историй о войне, его посмотрели 17 миллионов зрителей, в том числе и самый главный — генсек Леонид Брежнев. 

В 1967 году вся Москвы была в афишах с Черновой, поговаривали, что такое распоряжение дал генсек. В училище имени Щукина на имя девушки приходили тысячи писем со всей страны. Не менее бурной была и личная жизнь актрисы. 

Судьбоносные встречи

Всеволод Абдулов в роли Петра в фильме Место встречи изменить нельзя
Всеволод Абдулов в роли Петра в фильме «Место встречи изменить нельзя»

На съемочной площадке фильма «Месяц май» у Аллы Черновой начался роман с партнером по фильму — красавцем Всеволодом Абдуловым. После съемок молодые люди поженились и жили у родителей Абдулова. Как вспоминала актриса, это было очень беззаботное и веселое время — с вечеринками, друзьями, театром. И хотя молодой муж уже говорил о детях, Чернова ставила карьеру на первое место. 

Мелодрама «Не забудь... станция Луговая» принесла Черновой не только большую популярность, но и большую любовь. Режиссером картины был Леонид Менакер.  14-летняя разница в возрасте и то, что оба были несвободы, не помешали их роману и по окончании съемок влюбленные не смогли расстаться, они решили быть вместе, несмотря ни на что. Чернова честно рассказала мужу о том, что полюбила другого и Абдулов не стал препятствовать чужом счастью, хотя и сильно переживал. 

Закат карьеры

Алла Чернова в фильме Волшебный фонарь Леонида Менакера
Алла Чернова в фильме «Волшебный фонарь Леонида Менакера»

Менакер и Чернова поженились в середине 1960-х годов. В браке родилось двое сыновей, но в декрете Алла не сидела — она спешила выйти на театральную сцену. В театре она по-прежнему была довольно востребованной, хотя в кино роли предлагали все реже. В 1983 году она сыграла домоправильницу в детективе «Тайна Черных дроздов» и это был последний фильм в карьере — Чернова серьезно заболела.

Муж был рядом и буквально выходил супругу. После этого актриса решила посвятить себя семье. 

В сентябре 2025 года Алле Черновой исполнится 82 года. Ее супруг скончался в 2012-м, а через три года арестовали старшего сына Алексея по обвинению в мошенничестве — он занимал должность заместителя главы Республики Коми Гайзера, которого также отправили в тюрьму за мошенничество и создание преступного сообщества.

Алла Чернова признается, что теперь внуки и домашние животные — ее отрада. 