Алла Чернова взлетела на вершину славы еще в 20 лет — первая роль в кино сделала ее узнаваемой на всю страну. За ней последовали новые картины, всесоюзный успех и внимание самого Леонида Брежнева, который называл ее «главной звездой страны». Но блестящая карьера оборвалась неожиданно быстро. Рассказываем, как сложилась судьба любимой актрисы генсека.
Стремительный успех
Когда Алла Чернова училась на втором курсе Щукинского училища, она получила предложение от режиссера Аиды Манасаровой сняться в фильме «Коротко лето в горах», причем сразу в главной роли. Кинокартина получилась удачной и студентку начали приглашать и в другие проекты.
Уже в 1965 году на экраны вышла лирическая комедия «Месяц май», в которой Чернова сыграла главную героиню Галю, а в 1966 году — мелодрама «Не забудь... станция Луговая». Фильм был признан одной из самых удачных лирических историй о войне, его посмотрели 17 миллионов зрителей, в том числе и самый главный — генсек Леонид Брежнев.
В 1967 году вся Москвы была в афишах с Черновой, поговаривали, что такое распоряжение дал генсек. В училище имени Щукина на имя девушки приходили тысячи писем со всей страны. Не менее бурной была и личная жизнь актрисы.
Судьбоносные встречи
На съемочной площадке фильма «Месяц май» у Аллы Черновой начался роман с партнером по фильму — красавцем Всеволодом Абдуловым. После съемок молодые люди поженились и жили у родителей Абдулова. Как вспоминала актриса, это было очень беззаботное и веселое время — с вечеринками, друзьями, театром. И хотя молодой муж уже говорил о детях, Чернова ставила карьеру на первое место.
Мелодрама «Не забудь... станция Луговая» принесла Черновой не только большую популярность, но и большую любовь. Режиссером картины был Леонид Менакер. 14-летняя разница в возрасте и то, что оба были несвободы, не помешали их роману и по окончании съемок влюбленные не смогли расстаться, они решили быть вместе, несмотря ни на что. Чернова честно рассказала мужу о том, что полюбила другого и Абдулов не стал препятствовать чужом счастью, хотя и сильно переживал.
Закат карьеры
Менакер и Чернова поженились в середине 1960-х годов. В браке родилось двое сыновей, но в декрете Алла не сидела — она спешила выйти на театральную сцену. В театре она по-прежнему была довольно востребованной, хотя в кино роли предлагали все реже. В 1983 году она сыграла домоправильницу в детективе «Тайна Черных дроздов» и это был последний фильм в карьере — Чернова серьезно заболела.
Муж был рядом и буквально выходил супругу. После этого актриса решила посвятить себя семье.
В сентябре 2025 года Алле Черновой исполнится 82 года. Ее супруг скончался в 2012-м, а через три года арестовали старшего сына Алексея по обвинению в мошенничестве — он занимал должность заместителя главы Республики Коми Гайзера, которого также отправили в тюрьму за мошенничество и создание преступного сообщества.
Алла Чернова признается, что теперь внуки и домашние животные — ее отрада.