Мелодрама «Не забудь... станция Луговая» принесла Черновой не только большую популярность, но и большую любовь. Режиссером картины был Леонид Менакер. 14-летняя разница в возрасте и то, что оба были несвободы, не помешали их роману и по окончании съемок влюбленные не смогли расстаться, они решили быть вместе, несмотря ни на что. Чернова честно рассказала мужу о том, что полюбила другого и Абдулов не стал препятствовать чужом счастью, хотя и сильно переживал.