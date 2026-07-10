Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кто такая Инес де Рамон: женщина, которая вернула Брэд Питту веру в любовь

После громкого развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт долго оставался одним из самых обсуждаемых холостяков Голливуда. Но в его жизни появилась новая женщина — Инес де Рамон. Рассказываем, что известно об избраннице актера
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский красавец женским вниманием никогда обделен не был. «Мистер Смит» может похвастаться, как минимум, 9 громкими романами. Наиболее взбудоражили воображение преданных фанатов шуточное появление анкеты актера на самом популярном в мире приложении для знакомств, его дружеское воссоединение с экс-женой Дженнифер Энистон, а теперь — появление на «Формуле-1» под ручку с интригующе молодой Инес де Рамон.

Кто же такая эта таинственная, но гламурная особа, разговаривающая на четырех языках, знающая все о правильном питании и ювелирных украшениях, влюбляющая в себя звездных женихов — рассказываем подробнее.

Богатые корни

Нынешняя возлюбленная Брэда Питта — Инес де Рамон — родилась и выросла в Швейцарии, воспитывалась богатой семьей и жила роскоши. Отец девушки, по данным New York Post, был преуспевающим финансистом из Мадрида. Жили они соответствующе: в премиальном городке Колоньи, вблизи Женевского озера.

Колоньи — местечко населением около 5 тысяч человек, сравни закрытому элитному клубу. Где каждый уголок не только живописно прекрасен, но и кричит об успехе его влиятельных владельцев.

Светское образование

Инес де Рамон
Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

Подробности о детстве и юности Инес отсутствуют в прессе. Известно лишь, что она прилежно окончила швейцарскую школу. По данным портала Watson, учеба никак не мешала ей стать одной из популярных девочек среди сверстников, а также сиять сначала на подростковых, а затем и взрослых светских тусовках. Кажется, именно поэтому ее никак не смущает свет голливудских софитов.

Сообщается, что в 2013 году Инес получила в университете Женевы степень бакалавра по деловому администрированию. Немногим позже в ее руках оказался и сертификат специалиста по здоровому питанию Института интегративной нутрициологии.

Помимо этого, девушка владеет четырьмя языками: итальянским, французским, немецким и английским. Знание последнего способствовало переезду девушки в США, где о ней узнал весь мир.

Ювелирный бизнес

Швейцарский рынок ювелирных украшений оказался мал для амбиций красотки. Год — с 2013 по 2014 — она поработала в соответствующем отделе известного аукционного дома Женевы.

Перебравшись в Нью-Йорк, Инес занялась драгоценностями класса люкс. Сейчас она возглавляет отдел оптовых продаж бренда Anita Ko Jewelry.

Замуж за «вампира»

Америка «бросила» элитарную девушку в пучину звездных сплетен в 2018 году — тогда парочка Инес де Рамон и Пола Уэсли была засвечена публике впервые. Актер, сыгравший Стэфана Сальваторе — одного из главных кровопийц сериала «Дневники вампира», долго скрываться возлюбленную не стал. Инес и Пол сыграли свадьбу 19 февраля 2019 года.

Подлинные причины их разрыва до сих пор остаются загадкой. Однако «непримиримые разногласия» привели идеальных супругов к разводу в сентябре 2022 года.

Сердце Брэда Питта

Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

Родилась Инес де Рамон 19 декабря 1992 года — всего на один день и 29 лет позже своего избранника Брэда Питта. Однако разница в возрасте никак не отягощает их отношения.

Актер долго оставался в статусе «завидного холостяка». Лишь в 2024-ом он официально появился на Гран-при F1 с новой девушкой — Инес де Рамон. Голливудский красавчик пришел на мероприятие, крепко держа за руку свою возлюбленную.

Впервые парочка засветилась на одном из концертов в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года. К тому моменту Инес была два месяца как разведена. Затем их видели на отдыхе в Мексике, где они встретили Новый год.

Будет ли свадьба

Печальный опыт последнего развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли негативно сказался и на внешности звезды, и на его отношении к супружеству. Пусть Инес и стала неким лучиком света в царстве скандалов актера — Питт расцвел и даже стал выглядеть моложе своих 62 лет. Однако их взгляды на свадьбу в корне расходятся.

Артист уверен в необходимости брачного контракта, условия и наличие которого не устраивают и без того обеспеченную красавицу де Рамон. Стоит отметить, что близкие друзья и семья Питта, за исключением всех его детей и самой Джоли, приняли Инес как родную.

Сейчас пара наслаждается жизнью и друг другом. Сколько еще продлится их счастье — сказать сложно. Но четыре года — уже показатель серьезных намерений.