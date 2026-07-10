Голливудский красавец женским вниманием никогда обделен не был. «Мистер Смит» может похвастаться, как минимум, 9 громкими романами. Наиболее взбудоражили воображение преданных фанатов шуточное появление анкеты актера на самом популярном в мире приложении для знакомств, его дружеское воссоединение с экс-женой Дженнифер Энистон, а теперь — появление на «Формуле-1» под ручку с интригующе молодой Инес де Рамон.
Кто же такая эта таинственная, но гламурная особа, разговаривающая на четырех языках, знающая все о правильном питании и ювелирных украшениях, влюбляющая в себя звездных женихов — рассказываем подробнее.
Богатые корни
Нынешняя возлюбленная Брэда Питта — Инес де Рамон — родилась и выросла в Швейцарии, воспитывалась богатой семьей и жила роскоши. Отец девушки, по данным New York Post, был преуспевающим финансистом из Мадрида. Жили они соответствующе: в премиальном городке Колоньи, вблизи Женевского озера.
Колоньи — местечко населением около 5 тысяч человек, сравни закрытому элитному клубу. Где каждый уголок не только живописно прекрасен, но и кричит об успехе его влиятельных владельцев.
Светское образование
Подробности о детстве и юности Инес отсутствуют в прессе. Известно лишь, что она прилежно окончила швейцарскую школу. По данным портала Watson, учеба никак не мешала ей стать одной из популярных девочек среди сверстников, а также сиять сначала на подростковых, а затем и взрослых светских тусовках. Кажется, именно поэтому ее никак не смущает свет голливудских софитов.
Сообщается, что в 2013 году Инес получила в университете Женевы степень бакалавра по деловому администрированию. Немногим позже в ее руках оказался и сертификат специалиста по здоровому питанию Института интегративной нутрициологии.
Помимо этого, девушка владеет четырьмя языками: итальянским, французским, немецким и английским. Знание последнего способствовало переезду девушки в США, где о ней узнал весь мир.
Ювелирный бизнес
Швейцарский рынок ювелирных украшений оказался мал для амбиций красотки. Год — с 2013 по 2014 — она поработала в соответствующем отделе известного аукционного дома Женевы.
Перебравшись в Нью-Йорк, Инес занялась драгоценностями класса люкс. Сейчас она возглавляет отдел оптовых продаж бренда Anita Ko Jewelry.
Замуж за «вампира»
Америка «бросила» элитарную девушку в пучину звездных сплетен в 2018 году — тогда парочка Инес де Рамон и Пола Уэсли была засвечена публике впервые. Актер, сыгравший Стэфана Сальваторе — одного из главных кровопийц сериала «Дневники вампира», долго скрываться возлюбленную не стал. Инес и Пол сыграли свадьбу 19 февраля 2019 года.
Подлинные причины их разрыва до сих пор остаются загадкой. Однако «непримиримые разногласия» привели идеальных супругов к разводу в сентябре 2022 года.
Сердце Брэда Питта
Родилась Инес де Рамон 19 декабря 1992 года — всего на один день и 29 лет позже своего избранника Брэда Питта. Однако разница в возрасте никак не отягощает их отношения.
Актер долго оставался в статусе «завидного холостяка». Лишь в 2024-ом он официально появился на Гран-при F1 с новой девушкой — Инес де Рамон. Голливудский красавчик пришел на мероприятие, крепко держа за руку свою возлюбленную.
Впервые парочка засветилась на одном из концертов в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года. К тому моменту Инес была два месяца как разведена. Затем их видели на отдыхе в Мексике, где они встретили Новый год.
Будет ли свадьба
Печальный опыт последнего развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли негативно сказался и на внешности звезды, и на его отношении к супружеству. Пусть Инес и стала неким лучиком света в царстве скандалов актера — Питт расцвел и даже стал выглядеть моложе своих 62 лет. Однако их взгляды на свадьбу в корне расходятся.
Артист уверен в необходимости брачного контракта, условия и наличие которого не устраивают и без того обеспеченную красавицу де Рамон. Стоит отметить, что близкие друзья и семья Питта, за исключением всех его детей и самой Джоли, приняли Инес как родную.
Сейчас пара наслаждается жизнью и друг другом. Сколько еще продлится их счастье — сказать сложно. Но четыре года — уже показатель серьезных намерений.