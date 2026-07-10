Подробности о детстве и юности Инес отсутствуют в прессе. Известно лишь, что она прилежно окончила швейцарскую школу. По данным портала Watson, учеба никак не мешала ей стать одной из популярных девочек среди сверстников, а также сиять сначала на подростковых, а затем и взрослых светских тусовках. Кажется, именно поэтому ее никак не смущает свет голливудских софитов.