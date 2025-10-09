Ричмонд
Альбус Дамблдор: сильнейший маг, наставник Гарри Поттера и символ надежды

Альбус Дамблдор — одна из самых ярких фигур волшебного мира, созданного Дж. К. Роулинг. С его именем неразрывно связаны события в истории Хогвартса. Главный противник Тома Реддла, глава Ордена Феникса — он стал примером мудрости и силы.
Владимир Глазов
Автор Кино Mail
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме Гарри Поттер и кубок огня
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и кубок огня»

Могущественный и полный тайн — Альбус Дамблдор остается одним из самых главных героев вселенной «Гарри Поттера». В этой статье Кино Mail вспомнит путь директора Хогвартса: поговорим о его магии, семье, ключевых отношениях, сильных и слабых сторонах. А также расскажем, кто воплотил образ Дамблдора в кино и кому достанется роль в грядущем сериале от HBO.

Кто такой Альбус Дамблдор 

Ричард Харрис в роли профессора Дамблдора в фильме Гарри Поттер и философский камень
Ричард Харрис в роли профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и философский камень»

Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор («Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната» — Ричард Харрис, последующие части фэнтези-саги — Майкл Гэмбон) — многолетний директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, глава факультета Гриффиндор. Он известен своим участием в международной магической политике, научной деятельностью и вкладом в победу над самым темным магом современности — Лордом Волдемортом (Рэйф Файнс).

Несмотря на мягкость в общении и склонность к эксцентричности, он всегда действует решительно, когда речь идет о защите добра и справедливости. Уровень мастерства Альбуса Дамблдора — недостижимый для большинства волшебников. Этот маг владеет мощнейшими заклинаниями и известен как мастер трансфигурации и дуэльной магии. Он единолично противостоял Пожирателям смерти и обладал Бузинной палочкой — артефактом, усиливающим и без того могущественную магию.

В фильмах о Гарри Поттере Альбус Дамблдор запоминается не только благодаря своим магическим навыкам, но и харизматичной внешности. Его характерные черты — это длинная серебристая борода, очки-половинки и, конечно, мантия.

Какой актер сыграл Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Ричард Харрис в фильме Гарри Поттер и философский камень
Ричард Харрис в фильме «Гарри Поттер и философский камень»

В киносерии «Гарри Поттер» роль Альбуса Дамблдора исполняли два актера. В первых двух фильмах — Ричард Харрис. Его версия Дамблдора была мягкой, философской и почти сказочной.

После его смерти в 2002 году, роль перешла к Майклу Гэмбону, чье исполнение сделало Дамблдора более динамичным, импульсивным и харизматичным. Гэмбон не читал книги, однако сыграл свою версию персонажа как сильного лидера с внутренними противоречиями.

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме Гарри Поттер и кубок огня
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и кубок огня»

А юного Дамблдора сыграл Тоби Регбо — в фильмах «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Актеру досталась эпизодическая роль в возрасте 18 лет.

Какой актер сыграет Альбуса Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

Дон Литгоу, который сыграет Альбуса Дамблдора в сериале о Гарри Поттере
Джон ЛитгоуИсточник: Legion-Media

HBO объявил, что роль Альбуса Дамблдора в грядущем сериале по мотивам «Гарри Поттера» исполнит Джон Литгоу. Новый проект станет переосмыслением оригинальной фэнтези-саги от Джоан Роулинг

Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора на съемках сериала по Гарри Поттеру
Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора на съемках сериала по «Гарри Поттеру» (источник: соцсети)

Актер отметил, что для него большая честь воплотить такого легендарного персонажа. По словам Джона, эта роль может стать «идеальным завершением карьеры», ведь уже в октябре 2025 года Литгоу отметит юбилей — 80 лет.

Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора на съемках сериала по Гарри Поттеру
Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора на съемках сериала по «Гарри Поттеру»Источник: соцсети

Семья Альбуса Дамблдора

Семья Альбуса Дамблдора сыграла ключевую роль в становлении его личности и убеждений. Их история полна трагедий, тайн и внутренних конфликтов.

Персиваль Дамблдор — отец

Был заключен в Азкабан за нападение на магглов, которые пытались навредить его дочери. Это событие повлияло на положение семьи в обществе.

Кендра Дамблдор — мать

Погибла при неудачном магическом инциденте, связанном с ее дочерью Арианой. Строгая и скрытная женщина, она старалась защитить своих детей любой ценой.

Ариана Дамблдор — сестра

Пострадала в детстве от нападения магглов и стала «нестабильной» в магии. Смерть Арианы стала величайшей трагедией в жизни Альбуса и причиной его разрыва с Грин-де-Вальдом.

Аберфорт Дамблдор — брат

Ричард Койл в роли Аберфорта Дамблдора в фильме Гарри Поттер и Дары смерти. Часть I
Ричард Койл в роли Аберфорта Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть I»

Сдержанный и прямолинейный, часто спорил с Альбусом. Несмотря на разногласия, сыграл важную роль в финальной битве за Хогвартс.

Альбус Дамблдор — сильнейший маг своего времени

Майкл Гэмбон в роли Дамблдора в фильме Гарри Поттер и кубок огня
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и кубок огня»

Альбус Дамблдор снискал репутацию величайшего волшебника своего времени не только благодаря своему уровню магии, но и моральным принципам. Он был наставником многих талантливых учеников, единственным, кого боялся Волан Де Морт, и магом, победившим самого Геллерта Грин-де-Вальда. Его сила заключалась не только в заклинаниях, но и в умении принимать сложные решения, мыслить стратегически и брать на себя ответственность. При этом он остро чувствовал искушение властью, особенно в молодости, что наложило отпечаток на всю его жизнь. Но даже в самые трудные моменты он оставался верен идее, что сила без любви и человечности — опасна.

Бузинная палочка Альбуса Дамблдора

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме Гарри Поттер и кубок огня
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и кубок огня»

Одним из символов могущества Альбуса Дамблдора стала Бузинная палочка — древнейший артефакт, входящий в состав Даров Смерти. Согласно легенде, она выбирает сильнейшего мага, и Дамблдор стал ее владельцем после победы над Грин-де-Вальдом. Бузинная палочка усиливала и без того огромную магическую силу Альбуса, делая его практически непобедимым в поединках. Однако, в отличие от других, он не стремился использовать ее для доминирования. Напротив — после смерти он оставил палочку в надежде, что ее сила исчезнет вместе с ним, чтобы никто больше не стремился к ней из жажды власти.

История Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера в фильме Гарри Поттер и Принц-полукровка
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

В фильмах о Гарри Поттере история Альбуса Дамблдора раскрывается постепенно. В «Философском камне» и «Тайной комнате» он предстает как загадочный, но доброжелательный директор Хогвартса, поддерживающий Гарри и направляющий его в трудные моменты.

В «Узнике Азкабана» и «Кубке огня» проявляются его лидерские качества — Дамблдор активно участвует в защите школы от новых угроз и показывает решительность в критических ситуациях. В «Ордене Феникса» он вступает в прямое противостояние с Министерством магии, организует Орден Феникса и проходит через кризис в отношениях с Гарри, теряя его доверие.

В «Принце-полукровке» акцент делается на прошлом Дамблдора, его тайном плане с Северусом Снеггом и трагической развязке — собственной смерти, которую он заранее предусмотрел. В первой и второй частях кинокартины «Дары Смерти» он уже отсутствует физически, но продолжает влиять на события: его прошлое раскрывается через воспоминания других героев, а его идеи и моральные ориентиры продолжают вести Гарри к победе.

Взаимодействие Альбуса Дамблдора с другими героями

Альбус Дамблдор не был одиночкой — его история тесно связана с другими ключевыми персонажами фэнтези-саги. Его влияние, поддержка или, наоборот, дистанция играли важную роль в их судьбах и развитии событий.

Гарри Поттер

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера в фильме Гарри Поттер и кубок огня
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера в фильме «Гарри Поттер и кубок огня»

Был его наставником и учителем. Несмотря на скрытность, любил Гарри (Дэниэл Рэдклифф) и считал его надеждой на будущее.

Северус Снейп

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Алан Рикман в роли профессора Снейпа в фильме Гарри Поттер и Орден феникса
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Алан Рикман в роли профессора Снейпа в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса»

Сложные и глубокие отношения. Дамблдор доверял Снейпу (Алан Рикман) больше, чем казалось, и именно он поручил ему свою смерть.

Минерва Макгонагалл

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Мэгги Смит в роли Минервы Макгонагалл в фильме Гарри Поттер и Принц-полукровка
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Мэгги Смит в роли Минервы Макгонагалл в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Близкий соратник и заместитель. Минерва (Мэгги Смит) и Дамблдор уважали друг друга и вместе управляли Хогвартсом.

Рон Уизли и Гермиона Грейнджер

Эмма Уотсон в роли Гермионы Грейнджер и Руперт Грин в роли Рона Уизли в фильме Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
Эмма Уотсон в роли Гермионы Грейнджер и Руперт Грин в роли Рона Уизли в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»

Дамблдор наблюдал за ними, поддерживал их рост и сыграл роль во включении Рона (Руперт Гринт) и Гермионы (Эмма Уотсон) в ключевые события борьбы с Волдемортом (Рэйф Файнс).

За что зрители любят Альбуса Дамблдора

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера в фильме Гарри Поттер и Принц-полукровка
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора и Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Многие поклонники мира «Гарри Поттера» считают Альбуса Дамблдора одним из самых любимых и запоминающихся персонажей. И вот за что его ценят и помнят.

  • Мудрость и глубокие фразы

  • Чувство справедливости и моральные ориентиры

  • Спокойствие в самых критических ситуациях

  • Умение видеть добро в других

  • Наставничество и забота о студентах

  • Самопожертвование и отвага

Отрицательные черты Альбуса Дамблдора

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме Гарри Поттер и Орден феникса
Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и Орден феникса»

Несмотря на уважение и восхищение, Дамблдор не лишен недостатков. Некоторые из его черт стали поводом для критики — как от персонажей, так и от зрителей.

  • Склонность к тайнам и манипуляциям

  • Использование других ради «высшей цели»

  • Одержимость идеями молодости

  • Эмоциональная отстраненность

  • Позднее признание собственных ошибок

Интересные факты об Альбусе Дамблдоре

Ричард Харрис в роли профессора Дамблдора в фильме Гарри Поттер и философский камень
Ричард Харрис в роли профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и философский камень»

Персонаж Дамблдора наполнен множеством скрытых деталей и отсылок. И вот любопытные факты, которые расширяют его образ в глазах зрителей.

  • Полное имя персонажа «Гарри Поттера» — настоящее волшебное заклинание: «Вульфрик» — отсылка к храбрости, а «Брайан» подчеркивает его человеческую сторону.

  • Дамблдор — единственный, кого боялся Волан Де Морт, он избегал открытых столкновений с ним и старался действовать через посредников.

  • Альбус был сладкоежкой, его любимым угощением были маггловские лимонные дольки.

  • Патронус Дамблдора — феникс, который символизирует возрождение и силу духа.

  • Несмотря на мудрость, в юности Дамблдор поддался мечтам о доминировании: смерть сестры Арианы стала поворотной точкой, после которой он навсегда отказался от власти.

  • Ричард Харрис согласился на роль Дамблдора только потому, что его 10-летняя внучка угрожала, что перестанет с ним разговаривать.