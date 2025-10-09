Альбус Дамблдор снискал репутацию величайшего волшебника своего времени не только благодаря своему уровню магии, но и моральным принципам. Он был наставником многих талантливых учеников, единственным, кого боялся Волан Де Морт, и магом, победившим самого Геллерта Грин-де-Вальда. Его сила заключалась не только в заклинаниях, но и в умении принимать сложные решения, мыслить стратегически и брать на себя ответственность. При этом он остро чувствовал искушение властью, особенно в молодости, что наложило отпечаток на всю его жизнь. Но даже в самые трудные моменты он оставался верен идее, что сила без любви и человечности — опасна.