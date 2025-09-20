Криминальная драма Френсиса Форда Копполы «Крестный отец», созданная по сценарию Марио Пьюзо, считается одним из величайших шедевров мирового кино. Фильм вышел на экраны в марте 1972 года и на некоторое время стал самой кассовой картиной всех времен, собрав рекордные 250 миллионов долларов.
«Крестный отец» открыл путь к успеху многим начинающим актёрам, участвовавшим в съёмках, и вернул в большое кино звезду 50-х Марлона Брандо. Картина оказала значительное влияние на развитие мирового кинематографа и была отмечена множеством наград. Но даже при создании такого шедевра на экране были допущены ошибки, которые легко заметить внимательным зрителям.
Прорывы из будущего
В самом начале фильма Майкл Корлеоне (Аль Пачино) прибывает в Нью-Йорк на свадьбу сестры. Он только что вернулся со Второй Мировой войны, на дворе 1945 год. А съемки проходили в 1971-м. Казалось бы, что такого могло произойти за это время? Но это были очень бурные 26 лет.
Заметной исторической неточностью является самолет, на котором адвокат семьи Том Хейген (Роберт Дювалл) летит в Лос-Анджелес, чтобы договориться о роли для крестника дона Вито Джонни Фонтейна. В кадре хорошо виден авиалайнер Lockheed L-1049 Super Constellation с характерным трехкилевым оперением. Но этот самолет впервые оторвался от земли летом 1951, а на регулярные линии вышел еще позже.
Позднее реальность прорывается на экран в кадре перед собранием глав мафиозных семей. Камера показывает большое серое здание, на котором укреплен американский флаг. Хорошо видно, что нижний ряд звезд на нем не сплошной. Такое расположение звездочек появилось в 1959 году, когда в состав США вошли Аляска и Гавайи. В 1945-м штатов было 48, и звезды на флаге составляли ровный прямоугольник.
Еще одним историческим артефактом стала парочка мужчин, хорошо различимых в окне отеля в Лас-Вегасе, к которому подъезжает машина с Майклом. Их одежда и прически соответствуют хипповской моде, до которой по внутреннему времени фильма еще лет двадцать.
От перестановки кадров
Частой причиной киноляпов становится путаница с дублями. Отличным примером является сцена убийства Сони (Джеймс Каан). Его машину зажимают на пункте оплаты проезда и расстреливают из пистолетов-пулеметов Томпсона. Отчетливо видно, как лобовое стекло разлетается на куски, однако в следующих кадрах оно чудесным образом встает на место.
Аналогичным образом при монтаже случилась накладка с пакетом фруктов, которые решил прикупить дон Вито (Марлон Брандо) перед покушением. Он роняет пакет, когда бежит к машине. Но в следующем кадре пакет лежит на капоте автомобиля, с которого сползает раненый Корлеоне.
Кроме того по всему фильму разбросаны случаи самопроизвольного наполнения бокалов, из которых герои пьют вино во время бесед.
Уши оператора
Главный враг оператора — зеркальные поверхности. В них постоянно норовят отразиться члены съемочной группы или оборудование. Так, в сцене убийства Поли Гатто (Джон Мартино) хорошо видны камера и оператор, отражающаяся в стекле машины.
Еще одна производственная шероховатость такого типа заметна во время беседы дона Вито с Солоццо (Аль Леттьери). В стекле над головой Сони можно заметить штангу микрофона, которая даже движется от кадра к кадру.
Также местами подкачала массовка. Например, в сцене обеда на Сицилии, когда Майкл обменивается многообещающими взглядами со своей будущей женой Аполлонией (Симонетта Стефанелли). За период буквально в несколько секунд за спиной у девушки в одном направлении дважды проходят два мужчины, одетые в красную и белую рубашки.