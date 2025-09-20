В самом начале фильма Майкл Корлеоне (Аль Пачино) прибывает в Нью-Йорк на свадьбу сестры. Он только что вернулся со Второй Мировой войны, на дворе 1945 год. А съемки проходили в 1971-м. Казалось бы, что такого могло произойти за это время? Но это были очень бурные 26 лет.