«Триггер»: что известно о датах выхода 4 сезона сериала

«Триггер» — сериал о психологе Артеме Стрелецком. Кинокартина оказалась успешной, поэтому уже после окончания третьего сезона в 2024 году создатели объявили о съемках новых серий. Рассказываем, когда выйдет продолжение сериала «Триггер».
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Максим Матвеев в роли Артема Стрелецкого в сериале «Триггер»

История психолога Артема Стрелецкого, применяющего нестандартные методы терапии, стала невероятно популярной. Более того, финал третьего сезона оказался абсолютно противоречивым и тем самым еще больше подогрел интерес зрителей. Рассказываем, когда выйдет продолжение сериала «Триггер», где проходят съемки, какие актеры сыграют и что будет в основе сюжета. 

Будет ли 4 сезон сериала «Триггер»

О продлении сериала стало известно в день премьеры третьего сезона. Изначально создатели проекта и представители Первого канала говорили о том, что новые серии можно ждать в 2025 году, однако позже премьеру перенесли. Предположительно четвертый сезон можно ждать в 2027 году, но официального подтверждения этой информации нет.

Когда выйдет 4 сезон сериала «Триггер»: последние новости

О продолжении сериала официально сообщили 19 сентября 2024 года — в день выхода третьего сезона. Создатели отметили, что работа над новыми эпизодами уже запущена. В проекте, получившем высокие оценки критиков и зрителей за нестандартный подход к теме психологии, продолжится развитие истории главного героя. 

Премьера четвертого сезона ожидается в 2027 году, точная дата выхода пока не объявлена.

Где проходят съемки 4 сезона сериала «Триггер»

Съемочный процесс нового сезона уже стартовал. Вероятно, авторы проекта сохранят визуальный стиль предыдущих частей и продолжат работать в знакомых локациях, дополняя их новыми площадками. Доподлинно неизвестно, где проходят съемки четвертого сезона, но, вероятно, отдельные локации будут повторяться. 

Основные съемки первых сезонов проходили в Москве и ближайшем Подмосковье. Офисные сцены, где разворачивались ключевые эпизоды с участием главного героя и его клиентов, снимались в бизнес-центре «Кантри Парк» в Химках. 

Жилой дом Артема Стрелецкого расположен в поселке Лыткарино на берегу живописного озера, ставшего фоном для многих драматичных моментов. Несмотря на отсутствие официальной информации о местах съемок нового сезона, можно предположить, что эти локации вновь появятся в кадре. Они уже стали частью визуального кода сериала и ассоциируются с его атмосферой.

Кто снимался в 4 сезоне сериала «Триггер»

Игорь Костолевский в роли Александра Стрелецкого в сериале «Триггер»

В сериале вновь примут участие актеры, хорошо знакомые зрителям по предыдущим сезонам, а также появятся новые лица, которые помогут раскрыть дальнейшую историю героев.

Главные роли сохраняются.

Что известно о содержании 4 сезона

В центре сюжета — не только профессиональная деятельность Артема Стрелецкого, но и личная жизнь, отношения с близкими, а также внутренние конфликты героя. События разворачиваются на фоне сложных моральных и этических вопросов, с которыми сталкиваются персонажи.

Каждый сезон показывает разные этапы жизни Артема и его окружения, раскрывая характеры и переживания героев. В сериале сочетается драма с элементами психологического триллера, поэтому он интересен зрителям.

О сюжете четвертого сезона пока официальных сведений нет. Тем не менее можно предположить, что в продолжении основной акцент будет сделан на развитии отношений между Артемом и Дашей, а также на новых профессиональных и личных испытаниях главного героя. Вероятно, появятся новые пациенты с необычными случаями, которые заставят Артема взглянуть на свою работу и жизнь под другим углом.

Интересные факты о сериале «Триггер»

Максим Матвеев в роли Артема Стрелецкого в сериале «Триггер»

«Триггер» стал одним из заметных российских сериалов последних лет. Вот несколько важных деталей о нем, которые мало кому известны.

  • В сентябре 2024 года, сразу после премьеры третьего сезона, сериал официально продлили на четвертый. Это говорит о большом успехе и интересе аудитории.

  • Российские зрители оценили проект на 8,5 из 10 баллов. Сериал с первых дней собирает миллионы просмотров, подтверждая популярность среди поклонников психологических драм.

  • Режиссерами сериала выступают Дмитрий Тюрин, известный по «Магомаеву» и «Эпидемии», и Игорь Твердохлебов, работавший над «Чужими деньгами» и «Территорией».

  • Сценарий пишет команда под руководством Андрея Золотарева, автора «Слова пацана. Кровь на асфальте» и «13 клинической». Такой подход обеспечивает глубокую проработку персонажей и сюжетных линий.

  • Изначально сериал назывался «Провокатор», что отражало метод работы главного героя, но в итоге выбрали более емкое и профессиональное название — «Триггер».

  • Идея сериала возникла у Александры Ремизовой после встречи с психологом Сергеем Насибяном, который известен своим провокационным методом терапии — именно на этом основан образ главного героя.