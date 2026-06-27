Детство, семья и образование
Александра Энн Грант родилась 4 апреля 1973 года в городе Фэрвью-Парк, штат Огайо. Мать — Марсия Рид Монтин, занималась международными культурными программами и образовательными инициативами. Родители развелись, когда Александра была еще ребенком. После этого она жила в Мексике, затем во Франции, а потом вернулась в США.
Александра Грант училась в престижной школе International School of Paris и школе Томаса Джефферсона. Высшее образование получила в колледже Свартмор по специальности «история и искусство». Затем окончила магистратуру по живописи и рисунку в California College of the Arts.
Карьера до Киану Ривза
К началу 2000-х Александра уже состоялась как художница. Ее работы выставлялись в Музее современного искусства Лос-Анджелеса (MOCA), а также в других крупных музеях США. Она известна своими экспериментами с текстом и изображением, часто вдохновляется философией и поэзией.
С 2009 по 2015 год преподавала искусство в университетах — в Art Center College of Design, Cal State Northridge и Syracuse University. В 2015 она попробовала себя на режиссерском поприще и сняла документальный фильм Taking Lena Home — о судьбе украденной могильной плиты из Небраски. Пока это единственный фильм в ее карьере.
Как познакомились с Киану
В 2009 году Александра Грант и Киану Ривз встретились на частном званом ужине, где сразу сошлись в интересе к искусству и литературе. В 2011 году они выпустили совместную книгу «Ода счастью» — философскую визуальную притчу. В 2016 — они снова выпустили книгу под названием «Тени» с фотографиями Киану и художественными работами Александры Грант. Спустя год они основали собственное издательство X Artists’ Books, специализирующееся на необычных авторских произведениях.
По данным Us Weekly и TMZ, романтические отношения влюбленных в искусство начались в 2018 или 2019 году. Осенью 2019 пара впервые появилась вместе на красной дорожке гала-ужина LACMA Art + Film Gala в Лос-Анджелесе. Тогда СМИ впервые заговорили об их романе.
Жизнь с Киану Ривзом
С тех пор Киану и Александра живут вместе в Лос-Анджелесе. Они нечасто появляются на публике, но регулярно посещают культурные мероприятия. В июне 2025 года они вместе пришли на премьеру картины «Балерина» по вселенной «Джона Уика», которого играл Ривз. До этого вместе бывали на выставках, в галереях. Пара обожает гонки и часто путешествует в Европу, чтобы увидеть очередное соревнование.
В 2024 году Александра Грант выпустила коллекцию вин Brut «Love», этикетки для которых создавали женщины-художницы со всего мира. Она также организует выставки, последние из которых прошли в Париже и Сан-Франциско. Она признается, что Киану Ривз стал для нее лучшим другом и главным источником вдохновения.
В интервью People Киану признался: «Недавно я был очень счастлив — просто лежал в постели рядом с моей любимой. Мы смотрели друг на друга, смеялись, улыбались. Это было прекрасно».
Планируют ли Киану Ривз и Александра Грант свадьбу
Официальных заявлений не было, но в западной прессе обсуждают возможную свадьбу. В 2024 году на пальце Александры заметили кольцо с бриллиантом, что породило слухи о помолвке. Источник TMZ утверждал, что пара подумывает о браке, торопиться с этим не хочет. При этом Ривз в интервью говорил: «Я счастлив в этих отношениях. Это важно для меня, но я не хочу делать из этого шоу».
Сама Александра Грант в интервью журналу People отметила: «Прекрасно, когда влюбляешься в зрелом возрасте. К тому моменту, как начались наши отношения, у меня уже была своя карьера. Я уверена в себе — и в отношениях с Киану». Возможно, свадьба для этой пары стала бы простой формальностью — они уже нашли счастье друг в друге.