Официальных заявлений не было, но в западной прессе обсуждают возможную свадьбу. В 2024 году на пальце Александры заметили кольцо с бриллиантом, что породило слухи о помолвке. Источник TMZ утверждал, что пара подумывает о браке, торопиться с этим не хочет. При этом Ривз в интервью говорил: «Я счастлив в этих отношениях. Это важно для меня, но я не хочу делать из этого шоу».