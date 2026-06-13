Во время съемок «Мио, мой Мио» Боттомс был уже опытным, состоявшимся актером, чей кинодебют в военной драме «Джонни взял ружье» состоялся более пятнадцати лет назад. Широкую известность ему принесло исполнение роли 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, с которым у актера заметное визуальное сходство. В этом образе Боттомс появился в ситкоме «Это мой Буш!», документальном фильме о теракте 11 сентября, а также комедийном боевике «Охотник на крокодилов: Схватка».