«Мио, мой Мио» — уникальный международный проект, в котором приняли участие советские, английские и скандинавские актеры. Семейное фэнтези, основанное на одноименной повести шведской писательницы Астрид Линдгрен, не вызвало особенного интереса у западных зрителей. Но для советских детей это был настоящий шедевр.
Популярности фильма способствовали не только крепкая литературная основа, берущая за душу музыка и отсутствие пионерской тематики, но и целая плеяда замечательных актеров, создавших под руководством режиссера Владимира Грамматикова милую, добрую сказку, которую дети 80-х годов с теплотой вспоминают до сих пор. Посмотрим, как повернулась жизнь артистов, воплотивших на экране персонажей фильма.
Ник Пиккард
В роли стокгольмского мальчика Боссе, который внезапно узнает, что он принц Мио из сказочной страны Желанной, снялся английский актер Ник Пиккард. Для него это был дебют в полнометражном кино, но не случайный. В детстве Пиккард посещал театральную школу и рано или поздно все равно собирался стать актером.
В дальнейшем он появился в нескольких малозначимых телешоу, пока в 1995 году не получил роль Тони Хатчинсона в сериале «Холлиокс». Он стал постоянным участником проекта и снимается в нем до сих пор. За многолетнее исполнение роли Хатчинсона Ник Пиккард получил премию British Soap Award.
Кристиан Бэйл
Лучшего друга Мио по имени Бенке, а также его отражение в стране Желанной — Юм-Юма сыграл ныне знаменитый, а тогда практически неизвестный начинающий актер Кристиан Бэйл. Его персонаж вместе с главным героем проходит все испытания, за исключением финальной битвы со злом, а после возвращается домой вместе со спасенными детьми.
За год до «Мио, мой Мио» Кристиан Бэйл снялся в роли цесаревича Алексея в телевизионном фильме «Анастасия: Тайна Анны». А сразу после — в военной драме Стивена Спилберга «Империя Солнца», которая закрепила за ним статус полноправного актера. Прорывом для Бэйла стал триллер «Американский психопат», в котором он исполнил роль Патрика Бэйтмана — серийного убийцы, скрывающегося под маской успешного инвестора.
На сегодняшний день Бэйл снялся более чем в 50 фильмах, среди которых антиутопия «Эквилибриум», криминальная драма «Джонни Д.», трагикомедии «Власть», а также серия фильмов о Бэтмене, в которой он сыграл самого Темного рыцаря. Кристиан Бэйл обладатель множества престижных наград, среди которых «Оскар» и два «Золотых глобуса».
Тимоти Боттомс
Короля страны Желанной и отца Мио сыграл американец Тимоти Боттомс. Его персонаж одновременно и рад встрече с сыном, которого не видел с рождения, и печален от того, что должен послать мальчика на смертельно опасное задание по борьбе со злом. Боттомс играет мягкого, доброго, сдержанного монарха, от которого веет бесконечной любовью ко вновь обретенному сыну.
Во время съемок «Мио, мой Мио» Боттомс был уже опытным, состоявшимся актером, чей кинодебют в военной драме «Джонни взял ружье» состоялся более пятнадцати лет назад. Широкую известность ему принесло исполнение роли 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, с которым у актера заметное визуальное сходство. В этом образе Боттомс появился в ситкоме «Это мой Буш!», документальном фильме о теракте 11 сентября, а также комедийном боевике «Охотник на крокодилов: Схватка».
Сюзанна Йорк
Заслуженная британская актриса Сюзанна Йорк сыграла в «Мио, мой Мио» роль ткачихи. Она чинит плащ главного героя, превращая его в настоящую мантию-невидимку. Кроме того, в ее доме происходит разговор, из которого Мио окончательно уясняет, что впереди смертельно опасное приключение, но отказаться от него нет никакой возможности.
К 1987 году в багаже Йорк было около 50 фильмов, и ее карьера плавно двигалась к закату. Актриса прославилась в 60-х годах на волне британской культурной революции. Проявила себя в фильмах «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (номинация на «Оскар» за роль второго плана) и «Видения» (премия Каннского кинофестиваля). Также она стала матерью Супермена в серии супергеройских фильмов.
После «Мио, мой Мио» она успела сняться в трех десятках фильмов и сериалов, а также продолжила играть в театре. Актриса умерла от рака в январе 2011 года в возрасте 72 лет.
Сверре Анкер Оусдаль
Норвежский актер Сверре Анкер Оусдаль в «Мио, мой Мио» играет подземного оружейника, прикованного цепью к скале. Он изготовил для главного героя волшебный меч, способный разрубить камень. Без этого победить черного рыцаря невозможно, ведь у него каменное сердце.
Судьба актера сложилась не слишком удачно. Он снимался практически исключительно в шведских и норвежских фильмах, мало известных за пределами Скандинавии. Также он продолжал играть в театре и в 1997 году был произведен в рыцари. В 2008 году Оусдалю диагностировали рак, в ходе борьбы с которым он почти потерял зрение. Последним появлением актера на сцене стала главная роль в постановке «Король Лир» 2013 года.
Кристофер Ли
Без преувеличения великий актер, заслуженный Дракула мирового кинематографа Кристофер Ли сыграл в «Мио, мой Мио» роль черного рыцаря Като, при упоминании которого природа содрогается. Именно его должен победить Мио, чтобы в страну Желанную вернулись мир и покой.
Для актера, чья творческая карьера продолжалась более 30 лет, роль в волшебной сказке стала лишь мимолетным эпизодом, блекнущим на фоне его более значимых работ. До своей смерти в 2015 году Кристофер Ли успел сняться еще в полусотне фильмов, среди которых особенно выделяются его роль Сарумана в эпическом фэнтези Питера Джексона, а также роль графа Дуку в двух эпизодах «Звездных войн».