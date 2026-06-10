Миллионы поклонников с замиранием сердца следят за новостями о судьбе любимого детектива Игоря Соколовского. После финала четвертого сезона вопрос о том, когда выйдет продолжение сериала «Мажор», стал одним из самых популярных в фанатском сообществе. Мы собрали самые свежие данные о будущей премьере, информацию о съемках, актерах и другие интересные подробности грядущего сезона.
Будет ли 5 сезон сериала «Мажор»
Да, 5 сезон сериала «Мажор» действительно будет. Продюсеры наконец-то рассекретили планы и официально заявили: создатели завершили съемки новых серий. По их словам, фанатов ждут не только неожиданные сюжетные повороты и насыщенные линии, но и совершенно новые герои, которые преобразят знакомую историю. Авторы обещают удивлять — даже самые преданные поклонники не смогут предугадать, какая буря событий обрушится на главных героев в продолжении.
Когда выйдет 5 сезон сериала «Мажор»: последние новости
Премьера пятого сезона сериала состоится четвертого июля 2026 года. Съемки уже закончены, но монтаж, озвучка и другие технические моменты требуют времени. Производством занималась компания «Бар Продакшн» по оригинальному формату Продюсерской компании «Среда».
Где проходили съемки 5 сезона сериала «Мажор»
Съемки «Мажора» всегда отличались яркими локациями и неповторимой атмосферой, и в новом сезоне это обещает стать еще заметнее. Главной площадкой стал солнечный Сочи — город с южным колоритом, который не только придает кадрам живые краски, но и органично вплетается в сюжет.
Сочи
Игорь Соколовский вместе с дочкой переезжает в Сочи, чтобы воплотить свою мечту: открыть эко-отель и заняться гостиничным бизнесом. Эта идея зародилась еще в финале 4-го сезона, и теперь персонажи приступают к ее реализации. Но спокойной жизни им не видать — в новом месте появляются свои трудности и враги, победить которых Мажор должен во что бы то ни стало.
Окрестности Сочи
Добавляют сериалу дополнительную яркость и масштабность. Съемки проходили не только в самом городе, но и в живописных районах: Адлере, Анапе, окрестностях Новороссийска и Красной Поляне. Эти красочные южные виды — море, горы, зелень — прекрасно сочетаются с духом приключений и новых испытаний.
Сочинские «фавелы»
Особое внимание зрителей привлечет одна из необычных локаций — сочинские «фавелы» с так называемыми «гаражными небоскребами», гигантскими лабиринтами из самостроя и домами всех цветов радуги. Добавляет драматизма и часть сцен, снятых на дорогах возле заказника Большой Утриш, где природа кажется почти нетронутой, а напряжение нарастает с каждым кадром.
В целом, новый сезон обещает стать не просто продолжением, а настоящим погружением в атмосферу южного побережья с его красотой, сложностями и захватывающими историями.
Кто снимается в 5-м сезоне сериала «Мажор»
Съемочная группа уже заявила, что в продолжении появятся основные актеры, формируя костяк истории, и новые лица:
Павел Прилучный — Игорь Соколовский;
Александр Обласов — Евгений Аверьянов;
Анна Цуканова-Котт — Нина Аверьянова;
Павел Чинарев — Ваня;
Елизавета Шакира — Вера.
Новыми лицами станут:
Кирилл Кяро — Берт, талантливый аферист и главный антагонист сезона;
Мария Золотухина — внучка Валерия Золотухина (роль уточняется);
Антон Шаврин — сын Анны Ардовой (роль уточняется).
Что известно о сюжете 5 сезона
Сюжет пятого сезона «Мажора» развивается после событий полнометражного фильма «Мажор в Дубае». В центре истории — Игорь Соколовский, его друзья и их общее дело — агентство «Честные люди», которое помогает тем, кто оказался в трудных и необычных ситуациях. Игорь берется за самые запутанные кейсы, пытаясь вывести клиентов из непростой передряги.
По сюжету, Соколовский вместе с Ваней и дочкой Соней переезжают в Сочи, где герои планируют открыть собственный эко-отель и начать новую, свободную жизнь, оставив прошлое позади. Но радость длится не долго — еще до запуска проекта у них появляются серьезные проблемы. Главная из них — конфликт с местным «мажором», сыном влиятельного человека, который собирается снести жилой квартал ради своей винодельни.
Местный бандит хранит темное прошлое, которое угрожает безопасности не только Игоря, но и его близких. Новые испытания заставят героев бороться с врагами, внутренними страхами и сомнениями, делая сезон насыщенным эмоциями и неожиданными поворотами.
Интересные факты о сериале «Мажор»
С момента появления на экранах в 2014 году «Мажор» стал настоящим феноменом российского ТВ.
Вот несколько интересных фактов:
Сценарий первого сезона вдохновлялся реальными историями о «золотой молодежи».
Главную роль Павел Прилучный получил буквально за неделю до старта съемок.
Сериал успешно вышел на международный рынок, его адаптировали для показа на крупных стриминговых платформах.
«Мажор» получил несколько престижных премий и попал в топ-10 самых просматриваемых российских сериалов десятилетия.
В каждом сезоне используются только уникальные локации и высокотехнологичное оборудование для съемок, что задает особый стиль картины.
Поклонникам остается только ждать, когда выйдет продолжение сериала «Мажор», следить за новостями и надеяться на новые сюрпризы от создателей. История Игоря Соколовского не завершена, а значит, впереди новые яркие эпизоды.