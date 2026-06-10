Игорь Соколовский вместе с дочкой переезжает в Сочи, чтобы воплотить свою мечту: открыть эко-отель и заняться гостиничным бизнесом. Эта идея зародилась еще в финале 4-го сезона, и теперь персонажи приступают к ее реализации. Но спокойной жизни им не видать — в новом месте появляются свои трудности и враги, победить которых Мажор должен во что бы то ни стало.