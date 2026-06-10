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Что известно о 5-м сезоне сериала «Мажор»: дата выхода и последние новости о премьере

Первые четыре сезона «Мажора» стали кинохитами, поэтому неудивительно, что кинопроект решили продлить. Рассказываем, когда выйдет пятый сезон сериала «Мажор».
Катерина Уварова
Автор Кино Mail
Павел Прилучный в роли Игоря Соколовского
Павел Прилучный в роли Игоря Соколовского в сериале «Мажор»

Миллионы поклонников с замиранием сердца следят за новостями о судьбе любимого детектива Игоря Соколовского. После финала четвертого сезона вопрос о том, когда выйдет продолжение сериала «Мажор», стал одним из самых популярных в фанатском сообществе. Мы собрали самые свежие данные о будущей премьере, информацию о съемках, актерах и другие интересные подробности грядущего сезона.

Будет ли 5 сезон сериала «Мажор»

Да, 5 сезон сериала «Мажор» действительно будет. Продюсеры наконец-то рассекретили планы и официально заявили: создатели завершили съемки новых серий. По их словам, фанатов ждут не только неожиданные сюжетные повороты и насыщенные линии, но и совершенно новые герои, которые преобразят знакомую историю. Авторы обещают удивлять — даже самые преданные поклонники не смогут предугадать, какая буря событий обрушится на главных героев в продолжении.

Когда выйдет 5 сезон сериала «Мажор»: последние новости

Премьера пятого сезона сериала состоится четвертого июля 2026 года. Съемки уже закончены, но монтаж, озвучка и другие технические моменты требуют времени. Производством занималась компания «Бар Продакшн» по оригинальному формату Продюсерской компании «Среда».

Где проходили съемки 5 сезона сериала «Мажор»

Съемки «Мажора» всегда отличались яркими локациями и неповторимой атмосферой, и в новом сезоне это обещает стать еще заметнее. Главной площадкой стал солнечный Сочи — город с южным колоритом, который не только придает кадрам живые краски, но и органично вплетается в сюжет.

Сочи

Кадр из сериала Мажор
Кадр из сериала «Мажор»

Игорь Соколовский вместе с дочкой переезжает в Сочи, чтобы воплотить свою мечту: открыть эко-отель и заняться гостиничным бизнесом. Эта идея зародилась еще в финале 4-го сезона, и теперь персонажи приступают к ее реализации. Но спокойной жизни им не видать — в новом месте появляются свои трудности и враги, победить которых Мажор должен во что бы то ни стало.

Окрестности Сочи

Кадр из сериала Мажор
Кадр из сериала «Мажор»

Добавляют сериалу дополнительную яркость и масштабность. Съемки проходили не только в самом городе, но и в живописных районах: Адлере, Анапе, окрестностях Новороссийска и Красной Поляне. Эти красочные южные виды — море, горы, зелень — прекрасно сочетаются с духом приключений и новых испытаний.

Сочинские «фавелы»

Кадр из сериала Мажор
Кадр из сериала «Мажор»

Особое внимание зрителей привлечет одна из необычных локаций — сочинские «фавелы» с так называемыми «гаражными небоскребами», гигантскими лабиринтами из самостроя и домами всех цветов радуги. Добавляет драматизма и часть сцен, снятых на дорогах возле заказника Большой Утриш, где природа кажется почти нетронутой, а напряжение нарастает с каждым кадром.

В целом, новый сезон обещает стать не просто продолжением, а настоящим погружением в атмосферу южного побережья с его красотой, сложностями и захватывающими историями.

Кто снимается в 5-м сезоне сериала «Мажор»

Павел Чинарев в роли Вани
Павел Чинарев в роли Вани в сериале «Мажор»

Съемочная группа уже заявила, что в продолжении появятся основные актеры, формируя костяк истории, и новые лица:

Новыми лицами станут:

Кирилл Кяро в роли Берта
Кирилл Кяро в роли Берта в сериале «Мажор»

Что известно о сюжете 5 сезона

Павел Прилучный в роли Игоря Соколовского
Павел Прилучный в роли Игоря Соколовского в фильме «Мажор в Дубае»

Сюжет пятого сезона «Мажора» развивается после событий полнометражного фильма «Мажор в Дубае». В центре истории — Игорь Соколовский, его друзья и их общее дело — агентство «Честные люди», которое помогает тем, кто оказался в трудных и необычных ситуациях. Игорь берется за самые запутанные кейсы, пытаясь вывести клиентов из непростой передряги.

По сюжету, Соколовский вместе с Ваней и дочкой Соней переезжают в Сочи, где герои планируют открыть собственный эко-отель и начать новую, свободную жизнь, оставив прошлое позади. Но радость длится не долго — еще до запуска проекта у них появляются серьезные проблемы. Главная из них — конфликт с местным «мажором», сыном влиятельного человека, который собирается снести жилой квартал ради своей винодельни.

Местный бандит хранит темное прошлое, которое угрожает безопасности не только Игоря, но и его близких. Новые испытания заставят героев бороться с врагами, внутренними страхами и сомнениями, делая сезон насыщенным эмоциями и неожиданными поворотами.

Интересные факты о сериале «Мажор»

С момента появления на экранах в 2014 году «Мажор» стал настоящим феноменом российского ТВ.

Вот несколько интересных фактов:

  • Сценарий первого сезона вдохновлялся реальными историями о «золотой молодежи».

  • Главную роль Павел Прилучный получил буквально за неделю до старта съемок.

  • Сериал успешно вышел на международный рынок, его адаптировали для показа на крупных стриминговых платформах.

  • «Мажор» получил несколько престижных премий и попал в топ-10 самых просматриваемых российских сериалов десятилетия.

  • В каждом сезоне используются только уникальные локации и высокотехнологичное оборудование для съемок, что задает особый стиль картины.

Поклонникам остается только ждать, когда выйдет продолжение сериала «Мажор», следить за новостями и надеяться на новые сюрпризы от создателей. История Игоря Соколовского не завершена, а значит, впереди новые яркие эпизоды.