Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Не ваш фильм: как спокойно принять, что все любят то, что не нравится вам

Иногда вокруг все в восторге от фильма, а вам он кажется скучным или странным. Не стоит чувствовать себя одиноким или «не в тренде». Рассказываем, как спокойно воспринимать чужие вкусы, сохранять уверенность в себе и даже находить радость в обсуждении того, что вам не понравилось
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Барби
Кадр из фильма «Барби»

Иногда фильм вызывает восторг у всех: критики его хвалят, он получает награды, зрители обсуждают его в соцсетях. В такой атмосфере непросто признаться, что он вам не понравился.

Но это нормально. Не все обязаны разделять общее мнение. Главное — найти форму, в которой ваше несогласие звучит спокойно и уважительно, без грубости и обесценивания.

Честная оценка — важная часть разговоров о кино. Искренность показывает уважение к создателям, даже если ваш взгляд отличается от большинства. Пустая похвала ничего не дает: она искажает восприятие и снижает ценность настоящей высокой оценки. Культура развивается тогда, когда в ней есть место разным мнениям — аргументированным, спокойным и уважительным.

Способ 1. Соблюдать дистанцию

Райан Гослинг в роли Кена
Райан Гослинг в роли Кена в фильме «Барби»

Один из самых спокойных способов выразить несогласие — сделать шаг в сторону. Формула проста: сначала — признание заслуг, затем — личное впечатление.

Фраза вроде «Понимаю, за что фильм хвалят, но мне он показался слишком формальным» работает без конфликта. В ней нет ни конфронтации, ни резких оценок. Так можно говорить, например, о «Барби» Греты Гервиг. Картина получила восторженные отзывы за визуальный стиль и феминистскую повестку, но у некоторых зрителей она вызвала ощущение излишней театральности и поверхностного тона.

Способ 2. Акцент на субъективность

Киллиан Мерфи в роли Джулиуса Оппенгеймера
Киллиан Мерфи в роли Джулиуса Оппенгеймера в фильме «Оппенгеймер»

Иногда полезно сразу обозначить, что мнение — личное. Фраза «Я знаю, что я в меньшинстве, но меня не зацепило» показывает, что человек осознает общий фон, но честно говорит о своем восприятии.

Так можно высказываться, например, о фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Многие зрители считают его выдающимся. Он получил десятки наград и стал символом «серьезного кино». Но для кого-то хронометраж, плотность диалогов и резкая подача оказались перегруженными. Субъективный подход не требует доказательств. Он говорит не о том, каким фильм является, а о том, как он ощущается. 

Способ 3. Обозначить позитивную рамку

Если фильм в целом вызывает уважение, но оставляет вопросы, стоит начать с положительного. Это создает уважительный тон и позволяет перейти к критике без резкости. Фраза «Идея интересная, но реализация вызвала вопросы» подчеркивает, что авторская задумка ценна, даже если не все получилось.

Этот подход особенно полезен в диалоге с коллегами или создателями фильма. Он помогает сохранить уважение и при этом не обходить острые углы.

Способ 4. Вопрос вместо утверждения 

Кадр из фильма «Треугольник печали»
Кадр из фильма «Треугольник печали»

Когда нет желания давать оценку напрямую, можно задать вопрос. Это позволяет деликатно обозначить сомнение и пригласить к обсуждению. Формулировка вроде «А вас не смутил финал?» звучит спокойно и не вызывает оборонительной реакции.

Такой прием хорошо работает в разговоре о фильме «Треугольник печали» Рубена Эстлунда. Он получил «Золотую пальмовую ветвь» и множество положительных откликов. Но его последняя треть вызвала у части зрителей недоумение. Вместо того чтобы говорить «финал провален», безопаснее задать вопрос. Это дает собеседнику возможность объяснить свой взгляд.