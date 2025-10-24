Третий сезон «Метода» не просто состоится — он уже снят и готовится к выходу 20 ноября 2025 году. Это подтвердила продюсерская компания «Плюс Студия», взявшая на себя производство шоу. Съемки начались в 2024-м, а первый тизер появился в сентябре того же года — в нем Родион Меглин (Константин Хабенский) предстает в новой роли: теперь он курирует команду следователей-социопатов, которые ловят преступников, понимая их лучше, чем кто-либо. В новом сезоне будет восемь серий, 20 ноября выйдут четыре из них. Еще четыре появятся 18 декабря.