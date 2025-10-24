Десять лет спустя после премьеры первого сезона «Метод» все еще остается эталоном российского криминального триллера — пусть второй сезон и раскритиковали за вторичность, возвращение Юрия Быкова в режиссерское кресло вселяет надежду. Третий сезон — это уже не дуэт Хабенского и Андреевой, а целая команда социопатов в погонах, которые понимают преступников лучше, чем коллеги из прокуратуры. Съемки начались в Петербурге, при этом тизер намекает: зрителей ждет еще больше мрачных локаций и неочевидных развязок. Читайте дальше — расскажем, какие тайны скрывает новый сезон и когда выйдет продолжение «Метода».
Будет ли 3-й сезон сериала «Метод»
Третий сезон «Метода» не просто состоится — он уже снят и готовится к выходу 20 ноября 2025 году. Это подтвердила продюсерская компания «Плюс Студия», взявшая на себя производство шоу. Съемки начались в 2024-м, а первый тизер появился в сентябре того же года — в нем Родион Меглин (Константин Хабенский) предстает в новой роли: теперь он курирует команду следователей-социопатов, которые ловят преступников, понимая их лучше, чем кто-либо. В новом сезоне будет восемь серий, 20 ноября выйдут четыре из них. Еще четыре появятся 18 декабря.
Отметим, что Юрий Быков, режиссер первого сезона, изначально сомневался в необходимости продолжения, но новая концепция его убедила: вместо «эксплуатации героев» зрителей ждет почти документальный взгляд на психологию преступников.
Когда выйдет 3-й сезон сериала «Метод»: последние новости
Третий сезон «Метода» уже снят и готовится к премьере 20 ноября 2025 года — об этом официально заявила продюсерская компания «Плюс Студия». Премьера состоится на «Кинопоиске», а вот выход на Первом канале, как раньше, под вопросом: создатели намекают, что новый сезон «для взрослых» в прайм-тайм не впишется. Впрочем, фанатам Хабенского волноваться не стоит — его Меглин вернется с еще более странными татуировками в более чем эксцентричной компании коллег.
Где проходили съемки 3-го сезона сериала «Метод»
Третий сезон «Метода» снимали не в одной локации, а сразу в нескольких городах — создатели явно решили, что мрачная атмосфера требует географического разнообразия. Если в первых сезонах хватало Нижнего Новгорода, то теперь команда Юрия Быкова отправилась в Петербург, Москву и даже заглянула в Выборг. Каждая локация работает на контрастах: от помпезных интерьеров особняка Штиглица до серых улиц Ярославля, где, кажется, сами стены хранят секреты.
Санкт-Петербург: особняк Штиглица и не только
Петербург стал главной съемочной площадкой — именно здесь развернулась база оперативной группы Меглина. Особняк барона Штиглица с его дубовыми панелями и роялем превратился в штаб-квартиру команды социопатов.
Художник-постановщик Влад Серебренников намекал, что интерьеры не просто фон: тяжелая мебель и полумрак здесь создают психологическое напряжение. А еще в Зеленограде снимали сцены в «галерее искусств» — судя по кадрам со съемок, это место станет ареной одного из ключевых эпизодов.
Москва: каменные джунгли
Столица в «Методе» — не парадная картинка, а скорее лабиринт, где легко затеряться и преступнику, и следователю. Конкретные адреса создатели не афишировали, но известно, что часть эпизодов снимали в промышленных зонах и старых кварталах. Москва здесь — город-ловушка, где даже дневной свет кажется подозрительным.
Выборг: готика и холод
Выборг с его средневековыми улицами и гранитной набережной идеально подошел для сцен с налетом мистики. В прошлых сезонах город не фигурировал, но теперь его замки и узкие переулки стали фоном для расследований.
Если верить закулисным фото, именно здесь снимали эпизоды с «неуловимым» маньяком — тот самый случай, когда локация почти становится соавтором сценария.
Ярославль: провинция с темным прошлым
Ярославль в сериале — место, где время будто застыло. Съемочная группа использовала старые дворы и полузаброшенные здания, чтобы усилить ощущение безысходности.
Детали скупы: например, в одном из эпизодов герои идут по мосту через Волгу, и камера фиксирует не воду, а тени от огней — так город превращается в метафору памяти, которая не отпускает.
Кстати, Нижний Новгород, где снимали первый сезон, в этот раз обошли стороной — видимо, создатели решили, что новым героям нужны новые декорации. И судя по тизерам, получилось даже мрачнее, чем раньше.
Кто снимался в 3-м сезоне сериала «Метод»
Третий сезон «Метода» собрал команду, которая обещает стать новым словом в отечественном криминальном кино. Если в первых двух сезонах все крутилось вокруг дуэта Хабенского и Андреевой, то теперь создатели сделали ставку на контраст: ветераны проекта остаются, но к ним присоединяются новые лица, способные вдохнуть в сериал свежую жестокость.
Юрий Быков, вернувшийся в режиссерское кресло, намекал, что актерский состав подбирали с расчетом на химию между персонажами — особенно там, где речь идет об участниках команды следователей.
Константин Хабенский — Родион Меглин
Константин Хабенский снова надевает кожаную куртку, на месте и странные татуировки культового героя. В третьем сезоне Меглин уже не одиночка, а руководитель спецгруппы, и актер обещает, что его персонаж «станет еще более непредсказуемым». По слухам, в новых сериях раскроют больше деталей о его прошлом — том самом, где он едва не стал тем, кого теперь ловит.
Анна Савранская — Лера
Главная новинка сезона — героиня Анны Савранской, девушка «с проблемами». Актриса, известная по «Льду 3», играет ключевого персонажа: именно ее появление разрушает баланс в команде Меглина. Быков сравнил Леру с «неразорвавшейся бомбой» — видимо, зрителей ждет много нервных сцен.
Никита Кологривый — маньяк-охотник
Никита Кологривый, который недавно эвакуировался из Ирана прямо со съемок другого проекта, появится в «Методе» в роли убийцы, который охотится на других маньяков. Иронично, но такой поворот идеально укладывается в концепцию сезона.
Сергей Гармаш — неназванный персонаж
Гармаш, сыгравший в первом сезоне эпизодическую роль, теперь вернется в более значительном амплуа. Детали держат в секрете, но известно, что его герой как-то связан с прошлым Меглина — возможно, это наставник или антипод.
Александр Петров — камео
Александр Петров, игравший во втором сезоне погибшего напарника Есении, появится в новых сериях в воспоминаниях или галлюцинациях. Впрочем, создатели оставляют пространство для маневра: вдруг его Женя выжил?
Паулины Андреевой в проекте не будет — ее Есения осталась в прошлом. Зато фанаты сериала точно запомнят Анну Савранскую: если верить тизерам, ее Лера затмит даже легендарную стажерку в красном пальто.
Что известно о содержании 3-го сезона
Третий сезон «Метода» обещает быть самым мрачным и психологически изощренным — создатели не просто вернулись к истокам, но и радикально переосмыслили концепцию. Если раньше Родион Меглин работал в одиночку или с напарницей, то теперь он возглавляет спецгруппу из бывших маньяков.
Да, это не опечатка: его подчиненные — социопаты, которые ловят себе подобных, потому что понимают их лучше всех. Юрий Быков, режиссер первого и третьего сезонов, сравнил этот подход с «Бэтменом» Кристофера Нолана — только вместо героя в плаще здесь сыщик в кожаном пальто, окруженный людьми, которым нельзя доверять даже в мелочах.
После событий второго сезона, по сюжету, проходит пять лет. Лера врывается в команду Меглина как стихийное бедствие, разрушая хрупкий баланс между охотниками и их добычей. Зрителям предстоит гадать, на чьей стороне она окажется в финале.
Сюжет сделают максимально документальным — без лишней крови, но с акцентом на психологический ужас. Быков намеренно избегает штампов жанра: его маньяки не «обаятельные злодеи», а обычные люди, которые однажды сорвались. Например, в одном из эпизодов команда расследует дело сталкера, чьи методы «не помещаются в Уголовный кодекс». Здесь не будет шумных перестрелок — только тихий кошмар, когда жертва понимает, что преследователь знает о ней всё.
Финал сезона, по слухам, затронет тему коллективной вины. Меглин, всегда балансировавший на грани, наконец задастся вопросом: не превратился ли он в того, кого ловит? Ответа пока нет, но тизер намекает — в финале герою придется решить, кто из его команды заслуживает спасения. Если, конечно, еще будет кого спасать.
Интересные факты о сериале «Метод»
Третий сезон «Метода» — это не просто продолжение, а почти что перезагрузка. Создатели рискнули изменить формулу успеха: вместо дуэта Хабенского и Андреевой теперь команда социопатов, а вместо Нижнего Новгорода — Петербург, Москва и даже Выборг. Но кое-что осталось неизменным: мрачная атмосфера, неожиданные повороты и фирменный стиль Юрия Быкова, который вернулся в режиссерское кресло после перерыва.
Хабенский и его «метод» без грима
Константин Хабенский с самого начала договорился, что его Меглин будет максимально естественным — без сложного грима, только борода и кепка. В третьем сезоне актер сохранил этот принцип, хотя его герой теперь выглядит еще более измотанным.
Интересно, что Хабенский сам предложил идею с татуировками — они должны были отражать внутренние конфликты персонажа. Никакого спецэффектного «воскрешения», как во втором сезоне: здесь все жестче и проще.
«Маньяк, который охотится на маньяков»
Никита Кологривый, присоединившийся к актерскому составу, играет убийцу с неожиданной специализацией — его герой устраняет других маньяков. Ирония в том, что Меглин теперь возглавляет команду таких же «охотников». Создатели шутят, что это «метод в квадрате», но зрителям вряд ли будет смешно — особенно в финале, где героям придется делать невозможный выбор.
Почему Паулина Андреева не вернулась
Ее Есения осталась в прошлом — создатели решили, что героине нечего делать в новом сюжете. Вместо нее появилась Анна Савранская. По слухам, Андреева не хотела повторяться, а Быкову нужен был свежий взгляд на историю. Впрочем, фанаты сериала до сих пор гадают, не вернется ли Есения хотя бы во флешбеках.
Реальные прототипы и архивные дела
Как и в предыдущих сезонах, часть сюжетных линий основана на реальных уголовных делах. Сценаристы изучали архивы, особенно дела 70–80-х годов, но детали изменили — слишком уж жестокими получились бы некоторые эпизоды. Например, персонаж-сталкер вдохновлен историей преступника, который годами преследовал жертв, но так и не был пойман.
Кстати, Сергей Гармаш, который появился в третьем сезоне, играет не просто эпизодическую роль — его герой связан с прошлым Меглина. Что именно скрывает этот персонаж, создатели пока не раскрывают. Но учитывая, как тщательно в «Методе» прописывают биографии, зрителей ждет очередной эффектный твист.