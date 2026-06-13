Также незадолго до этого Джон Коффи смотрит фильм с Фредом Астером. Он сидит в кинозале слева от проектора, и зрители видят его освещенную справа голову. Однако когда он произносит фразу: «Они как ангелы», — лучи проектора проходят у персонажа прямо над головой, создавая аллюзию на нимб. Такое могло произойти только если бы Коффи во время фильма пересел в центр зала.