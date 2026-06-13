Артефакты будущего
Действие фильма разворачивается в Луизиане в блоке «Е» тюрьмы «Холодная гора», где сидят осужденные на смертную казнь заключенные. На дворе стоит 1935 год, и эта временная привязка порождает ряд исторических несоответствий. Причем самое главное из них ставит под вопрос все происходящее на экране.
«Зеленая миля» — это коридор, пол которого выкрашен в зеленый цвет. По этому пути заключенных ведут на электрический стул. И хотя первая казнь с помощью этого приспособления состоялась в конце XIX века, в Луизиане до 1940 года практиковалось повешение.
Также исторически неверной является форма, которую носят персонажи Тома Хэнкса и его коллеги. В 1935 году форменная одежда у охранников отсутствовала, но режиссер посчитал, что зрителям будет сложно выделять охранников, если они будут одеты как обычные люди. Кроме того, в литературном первоисточнике охрана в форме.
Кроме того, с точки зрения истории обвиненный в убийстве двух девочек Джон Коффи (Майкл Кларк Дункан) не мог оказаться в этой же тюрьме. В 30-е годы, да еще и в южном штате Луизиане процветала жесткая сегрегация.
Последним, практически незаметным историческим ляпом является фраза, брошенная Полом Эджкомбом жене, когда он возвращается домой. Пол говорит, что доктор сказал ему всякую дребедень (gobbledygook). Но употребление этого звукоподражания индейке впервые зафиксировано в 1944 году, почти через десять лет после действия фильма.
Неудобный Джон
Множество сложностей съемочной команде доставил персонаж Джон Коффи. Это должен был быть настоящий гигант, тогда как Майкл Кларк Дункан умеренно крупный мужчина. Для создания нужного эффекта сделали специальную уменьшенную кровать и электрический стул, а в групповых сценах актера ставили на специальные помосты. Этот факт заметен в сцене, когда охранники пришли проводить Коффи на казнь. Он встает со стула и приподнимает ногу, чтобы ступить на платформу.
Также незадолго до этого Джон Коффи смотрит фильм с Фредом Астером. Он сидит в кинозале слева от проектора, и зрители видят его освещенную справа голову. Однако когда он произносит фразу: «Они как ангелы», — лучи проектора проходят у персонажа прямо над головой, создавая аллюзию на нимб. Такое могло произойти только если бы Коффи во время фильма пересел в центр зала.
Еще одну ошибку создателей картины персонаж Дункана выявил вскоре после сеанса лечения жены начальника тюрьмы от рака. Он «вдыхает» опухоль в молодого и жестокого охранника Перси (Даг Хатчисон), после чего тот подходит к камере Дикого Билла (Сэм Рокуэлл) и убивает его из табельного пистолета. Но охранникам в тюрьмах не выдают огнестрельного оружия, чтобы им ни при каких обстоятельствах не смогли завладеть преступники.