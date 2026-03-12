Эпоха перестройки и последующий экономический кризис серьёзно ударили по творческим профессиям. С одной стороны, исчезла цензура и появились новые возможности. С другой — практически прекратилось государственное финансирование кино и театра, а интерес зрителей заметно снизился. В результате многим известным артистам пришлось искать совсем другую работу — от гардеробщика до домработницы. Вспоминаем шесть таких историй.
Геннадий Корольков
«Русского Бельмондо», как называли Геннадия Королькова, зрители помнят в первую очередь по роли Василия Климова в «Трактире на Пятницкой». Однако в 1990-е он, как и многие его коллеги, остался без средств к существованию. Внезапно не стало предложений ни в кино, ни в Театре-студии.
Чтобы прокормиться, Корольков устроился гардеробщиком в тот же театр, где когда-то блистал на сцене. Близким же он врал, что его приняли в труппу. В 1994-м о нем даже сняли короткометражный фильм, рассказывающий, что стало с некогда популярным героем экранов.
Временная должность помогла пережить страшное время, но после этого Королькова приглашали в кино лишь несколько раз. И уже только в эпизодических ролях — чаще всего алкоголиков.
Геннадий Нилов
Обаятельный физик Сундуков в комедии «Три плюс два» Геннадий Нилов окончательно лишился работы в 1993-м. После 34 лет на «Ленфильме» его уволили.
В отличие от большинства ему повезло чуть больше. Он был хотя бы, что называется, «рукастым». Осознав, что в ближайшем будущем на искусство можно не рассчитывать, он освоил плотницкое дело. Богатой жизни это не обеспечило, но позволило хотя бы кормить семью.
Нилов брался за все — от ремонта мебели до покраски стен. При этом его сын Алексей Нилов в те же годы становился звездой сериала «Улицы разбитых фонарей». Сам же Геннадий Михайлович к актерству так и не вернулся.
Геннадий Бортников
Еще один случай, когда уход из профессии из временного перерос в окончательный. Геннадий Бортников, ведущий актер Театра имени Моссовета и звезда ленты «Взорванный ад», в новой стране нашел себя никому не нужным.
Помимо актерства исполнитель долгое время увлекался живописью. Чтобы получать хоть какие-то деньги, он начал продавать картины на Арбате. Это было единственным, что помогло избежать голодной смерти.
Достичь больших успехов в новом деле Бортникову не удалось. Он оформил несколько спектаклей, а незадолго до смерти состоялась выставка его творений в ЦД Работников Искусства. В 2007-го он скончался от инфаркта, так и не дождавшись предложений из кино.
Владимир Ивашов
В других реалиях едва ли не сильнее всех пострадал Владимир Ивашов. После образа солдата Алеши в «Балладе о солдате» к нему пришла всемирная слава. Его Печорин в экранизации «Героя нашего времени» до сих пор считается эталонным. Все это, казалось, гарантировало пожизненную востребованность.
Вот только с началом 1990-х предложения иссякли. Так уже в 50 лет актер пошел разнорабочим на стройку. Это было невероятным испытанием не только потому, что пришлось оставить призвание. Из-за хронической язвы желудка, ему были противопоказаны физические нагрузки. Но Ивашов понимал, что выбор у него невелик. Либо подрывать здоровье, либо ставить под удар семью — Светлану Светличную (которая также не пользовалась спросом) и двух сыновей.
В итоге организм актера не справился. В ходе второй операции его сердце не выдержало, и он умер в 1995-м в возрасте 55 лет.
Светлана Светличная
У супруги Ивашова, Светланы Светличной, то же дела шли хуже некуда. Хотя, как и муж, она казалась вне зоны риска. Роковую соблазнительницу в «Бриллиантовой руке» любили во всем Союзе, а ее талантом восхищался сам Лукино Висконти. Но овдовев, она осталась в крайней нужде. Чтобы выжить, она продавала обувь на рынке, а позже убиралась у богатых соседей. Это помогало хоть как-то сводить концы с концами.
Вот только Светличная не отпускала мечту вернуться в большое кино. После перерыва длиной в 10 лет она вновь предстала перед зрителем — в картине «Богиня: как я полюбила», созданной Ренатой Литвиновой.
В прошлом году обладательница фразы «Не виноватая я! Он сам пришел» скончалась в результате тяжелой болезни.
Владимир Заманский
Прошедший Великую Отечественную войну, Владимир Заманский по-настоящему прославился в «Проверке на дорогах» Алексея Германа. Всего он снялся в более чем 70 проектах. Когда же российское кино погрузилось в атмосферу упадка и неопределенности, он предпочел бросить профессию и уйти в религию.
Вместе с женой, актрисой Натальей Климовой (известной «Снежной королевой»), он покинул Москву и поселился в древнем Муроме у Николо-Набережной церкви. Там Заманский полностью посвятил себя вере. Он читал святоотеческую литературу, записывал жития святых для православного радио, изредка участвовал в документальных проектах о церковной жизни. И хотя это история скорее не про заработок, она подчеркивает, как сильно тот период отразился на жизни творцов.