Вот только с началом 1990-х предложения иссякли. Так уже в 50 лет актер пошел разнорабочим на стройку. Это было невероятным испытанием не только потому, что пришлось оставить призвание. Из-за хронической язвы желудка, ему были противопоказаны физические нагрузки. Но Ивашов понимал, что выбор у него невелик. Либо подрывать здоровье, либо ставить под удар семью — Светлану Светличную (которая также не пользовалась спросом) и двух сыновей.