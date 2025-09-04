Премьеру сериала по «Гарри Поттеру» планируют не раньше 2027 года. По заверениям HBO, съемки запустятся летом 2025-го и займут около 10 лет: один сезон на каждую из книг. Это не только сохранит возрастной расклад персонажей, но и даст время создать качественную постановку. Создатели подчеркивают: сериал задуман как долгосрочный проект и будет развиваться без больших перерывов между сезонами.