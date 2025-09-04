Ричмонд
Сериал «Гарри Поттер»: известна ли дата выхода, кто сыграет, где снимали

«Гарри Поттер» возвращается — но уже не на большие экраны. HBO запускает сериал, который станет экранизацией волшебной саги. Рассказываем все, что известно о выходе этого сериала
Владимир Глазов
Автор Кино Mail

Новый сериал «Гарри Поттер» — это не просто перезапуск, а десятилетний проект с гигантским бюджетом и амбициями уровня «Игры престолов». HBO готовит масштабную экранизацию всех семи книг Джоан Роулинг с новым актерским составом, неожиданными решениями и попыткой стать самой точной версией волшебной саги.

Когда выйдет сериал «Гарри Поттер»: последние новости

Премьеру сериала по «Гарри Поттеру» планируют не раньше 2027 года. По заверениям HBO, съемки запустятся летом 2025-го и займут около 10 лет: один сезон на каждую из книг. Это не только сохранит возрастной расклад персонажей, но и даст время создать качественную постановку. Создатели подчеркивают: сериал задуман как долгосрочный проект и будет развиваться без больших перерывов между сезонами.

Где будут проходить съемки сериала «Гарри Поттер»

Локация из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана
Локация из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Чтобы создать ощущение настоящего волшебства, создатели сериала решили не ограничиваться только павильонами. Они возвращаются к истокам — в знакомые фанатам по фильмам о Гарри Поттере локации и одновременно расширяют географию съемок. Это даст зрителям возможность увидеть Хогвартс и окружающий его мир с совершенно новой стороны. Где будут проходить съемки — рассказываем ниже.

Leavesden Studios

Съемки пройдут на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Англии. Именно там ранее снимали оригинальную франшизу. К слову, студия уже готова.

Реальные локации в Шотландии и Уэльсе

По слухам, экстерьеры хотят снимать на величественных ландшафтах Шотландии и Уэльса. Зрители вновь увидят те самые холмы, леса и скалы, которые давно стали синонимами волшебного мира.

Кто снимался в сериале «Гарри Поттер»

Актеры Арабелла Стэнтон, Доминик МакЛафлин и Аластер Стоут в предстоящем сериале Гарри Поттер
Арабелла Стэнтон, Доминик МакЛафлин и Аластер Стоут в роли Гермионы, Гарри и Рона в предстоящем сериале «Гарри Поттер»

Главная тройка: Гарри — Доминик Маклафлин, ГермионаАрабелла Стэнтон, Рон — Аластер Стаут. Все трое — новички с юным театральным или минимальным экранным опытом. Именно такой выбор продюсеры объясняют желанием вырастить с героями новое поколение.

Дамблдор — Джон Литгоу. В свои 79 он принимает роль, с которой хочет попрощаться со сценой.

Северус СнейпПаапа Эссьеду. Первый громкий кастинг-скандал: актер темнокожий, и часть аудитории это восприняла резко. Тем не менее он опытен и харизматичен.

Пааапа Эссьеду сыграет в сериале Гарри Поттер
Пааапа ЭссьедуИсточник: Legion-Media.ru

Хагрид — Ник Фрост. Старый друг по съемкам с детским Гарри Маклафлином. Актер уже снимался с ним в фильме «Тыква».

Ник Фрост
Ник Фрост

Макгонагалл — Джанет Мактир. Номинантка на «Оскар», с гипнотической сдержанностью и острым взглядом. Поклонники уже прозвали ее достойной преемницей Мэгги Смит.

Филч — Пол Уайтхаус. Ветеран британского телевидения, с врожденной иронией. Интересный факт: он уже мелькал в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» в роли живой картины.

Квиррелл — Люк Таллон. Театральный актер, малоизвестный, но с отличной подготовкой. Идеальный выбор для профессора с двойной игрой.

Молли УизлиКэтрин Паркинсон. Актриса с комедийным бэкграундом добавит материнскую теплоту и фирменную «изюминку» этой роли. Фото исполнительницы в образе Молли уже появились в сети и удивили поклонников поттерианы: яркий макияж и прическа в стиле 90-х, куртка с подплечниками и ретро-бижутерия сделали персонаж гораздо более заметным.

Кэтрин Паркинсон в образе Молли Уизли в сериале Гарри Поттер
Кэтрин Паркинсон в образе Молли Уизли на съемках сериала «Гарри Поттер»Источник: соцсети

Джинни УизлиГрейси Кокрейн. В сериале это будет все та же девочка с огненно-рыжими волосами. Кстати, сама Грейси отмечала, что обожает фильмы о Гарри Поттере, и особенно «Гарри Поттер и кубок огня».

Тристан Харланд, Габриэль Харланд, Рори Спунер, Грейси Кокрейн Аластер Стаут / Фото: соцсети
Тристан Харланд, Габриэль Харланд, Рори Спунер, Грейси Кокрейн Аластер Стаут / Фото: соцсети

Драко Малфой Локс Пратт. Люциус — Джонни Флинн. Интригующий дуэт, особенно на фоне слухов о возможном камео Тома Фелтона.

Петунья Дурсль — Бел Паули, Вернон Дурсль — Дэниэл Ригби. Кто сыграет Дадли, пока неизвестно.

Министр магии — Берти Карвел. Харизматичный артист, прекрасно подходящий на роль слегка самодовольного чиновника.

Что касается главного злодея Волан-де-Морта, то имя актера, сыгравшего его в сериале создатели решили оставить в тайне. При этом они не планируют делать никаких официальных заявлений по этому поводу вплоть до премьеры. Ранее поклонники франшизы предположили, что образ ключевого антагониста воплотит Киллиан Мерфи, но и эта информация осталась неподтвержденной.

Что известно о содержании сериала

Берти Карвел в предстоящей роли Министра магии в сериале «Гарри Поттер»
Берти Карвел сыграет роль Министра магии в сериале «Гарри Поттер»

Сюжет останется верным книгам. Каждый сезон — отдельная книга. За счет телевизионного формата в экранизацию войдут сцены, которые в свое время не поместились в фильмы: привидение Пивз, история домовых эльфов, уроки профессора Бинса, письма Сириуса и многое другое. По словам шоураннера Франчески Гардинер, новая экранизация даст возможность глубже раскрыть характеры персонажей и представить Хогвартс не как статичное место, а как живой, меняющийся мир со своей историей и динамикой.

Интересные факты о сериале по «Гарри Поттеру»

Ник Фрост в предстоящей роли Хагрида в сериале «Гарри Поттер»
Ник Фрост сыграет роль Хагрида в сериале «Гарри Поттер»Источник: Rex / Fotodom.ru

Проект оброс неожиданными деталями, о которых пока знают не все. Раскрываем тайны, которые проливают свет на закулисье, кастинг, творческую кухню и будущее волшебной саги.

  • Открытый кастинг на главные роли проходил с участием более 30 тысяч детей.

  • HBO рассматривает возможность появления некоторых звезд оригинальной франшизы в камео — например, Тома Фелтона.

  • Художницей по костюмам назначена Холли Уоддингтон, обладательница «Оскара» за фильм «Бедные-несчастные».

  • Джоан Роулинг — исполнительный продюсер. Несмотря на критику в ее адрес, HBO подчеркивает: она сохраняет творческое влияние, особенно в вопросах соответствия оригиналу.

  • Съемки и пост-продакшн займут не менее десяти лет. Бюджет сравним с «Игрой престолов».

  • В сериал вернут персонажей, не попавших в фильмы: Пивза, Веддигтона, и даже Рыжего барона с факультета Пуффендуй.

Сериальный «Гарри Поттер» — это не просто новая попытка экранизации. Это амбициозный культурный жест. HBO дает «вторую жизнь» любимой истории и делает ставку на глубину, верность оригиналу и высокое качество.