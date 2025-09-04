Новый сериал «Гарри Поттер» — это не просто перезапуск, а десятилетний проект с гигантским бюджетом и амбициями уровня «Игры престолов». HBO готовит масштабную экранизацию всех семи книг Джоан Роулинг с новым актерским составом, неожиданными решениями и попыткой стать самой точной версией волшебной саги.
Когда выйдет сериал «Гарри Поттер»: последние новости
Премьеру сериала по «Гарри Поттеру» планируют не раньше 2027 года. По заверениям HBO, съемки запустятся летом 2025-го и займут около 10 лет: один сезон на каждую из книг. Это не только сохранит возрастной расклад персонажей, но и даст время создать качественную постановку. Создатели подчеркивают: сериал задуман как долгосрочный проект и будет развиваться без больших перерывов между сезонами.
Где будут проходить съемки сериала «Гарри Поттер»
Чтобы создать ощущение настоящего волшебства, создатели сериала решили не ограничиваться только павильонами. Они возвращаются к истокам — в знакомые фанатам по фильмам о Гарри Поттере локации и одновременно расширяют географию съемок. Это даст зрителям возможность увидеть Хогвартс и окружающий его мир с совершенно новой стороны. Где будут проходить съемки — рассказываем ниже.
Leavesden Studios
Съемки пройдут на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Англии. Именно там ранее снимали оригинальную франшизу. К слову, студия уже готова.
Реальные локации в Шотландии и Уэльсе
По слухам, экстерьеры хотят снимать на величественных ландшафтах Шотландии и Уэльса. Зрители вновь увидят те самые холмы, леса и скалы, которые давно стали синонимами волшебного мира.
Кто снимался в сериале «Гарри Поттер»
Главная тройка: Гарри — Доминик Маклафлин, Гермиона — Арабелла Стэнтон, Рон — Аластер Стаут. Все трое — новички с юным театральным или минимальным экранным опытом. Именно такой выбор продюсеры объясняют желанием вырастить с героями новое поколение.
Дамблдор — Джон Литгоу. В свои 79 он принимает роль, с которой хочет попрощаться со сценой.
Северус Снейп — Паапа Эссьеду. Первый громкий кастинг-скандал: актер темнокожий, и часть аудитории это восприняла резко. Тем не менее он опытен и харизматичен.
Макгонагалл — Джанет Мактир. Номинантка на «Оскар», с гипнотической сдержанностью и острым взглядом. Поклонники уже прозвали ее достойной преемницей Мэгги Смит.
Филч — Пол Уайтхаус. Ветеран британского телевидения, с врожденной иронией. Интересный факт: он уже мелькал в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» в роли живой картины.
Квиррелл — Люк Таллон. Театральный актер, малоизвестный, но с отличной подготовкой. Идеальный выбор для профессора с двойной игрой.
Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон. Актриса с комедийным бэкграундом добавит материнскую теплоту и фирменную «изюминку» этой роли. Фото исполнительницы в образе Молли уже появились в сети и удивили поклонников поттерианы: яркий макияж и прическа в стиле 90-х, куртка с подплечниками и ретро-бижутерия сделали персонаж гораздо более заметным.
Джинни Уизли — Грейси Кокрейн. В сериале это будет все та же девочка с огненно-рыжими волосами. Кстати, сама Грейси отмечала, что обожает фильмы о Гарри Поттере, и особенно «Гарри Поттер и кубок огня».
Драко Малфой — Локс Пратт. Люциус — Джонни Флинн. Интригующий дуэт, особенно на фоне слухов о возможном камео Тома Фелтона.
Петунья Дурсль — Бел Паули, Вернон Дурсль — Дэниэл Ригби. Кто сыграет Дадли, пока неизвестно.
Министр магии — Берти Карвел. Харизматичный артист, прекрасно подходящий на роль слегка самодовольного чиновника.
Что касается главного злодея Волан-де-Морта, то имя актера, сыгравшего его в сериале создатели решили оставить в тайне. При этом они не планируют делать никаких официальных заявлений по этому поводу вплоть до премьеры. Ранее поклонники франшизы предположили, что образ ключевого антагониста воплотит Киллиан Мерфи, но и эта информация осталась неподтвержденной.
Что известно о содержании сериала
Сюжет останется верным книгам. Каждый сезон — отдельная книга. За счет телевизионного формата в экранизацию войдут сцены, которые в свое время не поместились в фильмы: привидение Пивз, история домовых эльфов, уроки профессора Бинса, письма Сириуса и многое другое. По словам шоураннера Франчески Гардинер, новая экранизация даст возможность глубже раскрыть характеры персонажей и представить Хогвартс не как статичное место, а как живой, меняющийся мир со своей историей и динамикой.
Интересные факты о сериале по «Гарри Поттеру»
Проект оброс неожиданными деталями, о которых пока знают не все. Раскрываем тайны, которые проливают свет на закулисье, кастинг, творческую кухню и будущее волшебной саги.
Открытый кастинг на главные роли проходил с участием более 30 тысяч детей.
HBO рассматривает возможность появления некоторых звезд оригинальной франшизы в камео — например, Тома Фелтона.
Художницей по костюмам назначена Холли Уоддингтон, обладательница «Оскара» за фильм «Бедные-несчастные».
Джоан Роулинг — исполнительный продюсер. Несмотря на критику в ее адрес, HBO подчеркивает: она сохраняет творческое влияние, особенно в вопросах соответствия оригиналу.
Съемки и пост-продакшн займут не менее десяти лет. Бюджет сравним с «Игрой престолов».
В сериал вернут персонажей, не попавших в фильмы: Пивза, Веддигтона, и даже Рыжего барона с факультета Пуффендуй.
Сериальный «Гарри Поттер» — это не просто новая попытка экранизации. Это амбициозный культурный жест. HBO дает «вторую жизнь» любимой истории и делает ставку на глубину, верность оригиналу и высокое качество.