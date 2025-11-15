Жизнь актера — это череда постановок, бесконечные репетиции, постоянные гастроли, работа в нестабильном графике, взлеты и падения популярности. В таких условиях создать и сохранить крепкую семью — редкая удача. И даже в Советском Союзе с его общественным порицанием разводов артисты порой вступали в брак несколько раз за жизнь. Но некоторым советским актерским семьям удалось пронести любовь к своим супругам через многие десятилетия.
Александров и Орлова
Советский кинорежиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова познакомились в 1933 году, когда Александров увидел ее игру в театральной постановке «Перикола». Он искал актрису на роль Анюты в музыкальной комедии «Веселые ребята», и эта роль досталась Орловой. В том же году они поженились. У каждого за плечами уже был неудачный брак, а у Александрова еще и сын, но новый семейный союз оказался крепче предыдущих.
Любовь Орлова стала музой Александрова. А он, сняв жену практически во всех своих фильмах, превратил ее в советскую суперзвезду. Последней их совместной работой стала военная мелодрама 1974 года «Скворец и Лира». В следующем году Любовь Орлова скончалась от рака. Их брак с Григорием Александровым продолжался 42 года.
Лановой и Купченко
Народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Ирина Купченко вступили в брак в 1972 году, уже обладая некоторым опытом семейной жизни. Для Купченко это было второе замужество, а Лановой был женат уже дважды. Помехой не стала и довольно солидная разница в возрасте, составлявшая 14 лет.
Ирина Купченко сделала мужу главный подарок, о котором он мечтал в предыдущих браках — родила ему двух сыновей. Также супруги смогли поработать вместе, снявшись в мелодраме Юлия Райзмана «Странная женщина». Они оставались в браке почти 50 лет, вплоть до смерти Василия Ланового в 2021 году.
Мягков и Вознесенская
Примером брака, продлившегося более полувека является союз Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской. Они вместе поступили в Школу-студию МХАТ и поженились в 1963 году, еще до ее окончания.
Вместе супруги делали первые шаги на актерском поприще, причем первое время Вознесенская была более известной актрисой. Славу ей принесла роль Ани Родионовой в фильме Евгения Ташкова «Майор "Вихрь"». К Андрею Мягкову известность пришла почти десять лет спустя, когда на экраны вышла новогодняя комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Отсутствие детей пара заменяла упорной работой. В конце 70-х актеры снимались вместе в фильмах «Гараж» и «Примите телеграмму в долг». Вместе служили в «Современнике» и МХТ им. Чехова. В последний раз они вместе вышли на сцену в постановке «Белый кролик» в 2013 году. Их брак, продолжавшийся 58 лет, завершился со смертью Мягкова в 2021 году. Анастасия Вознесенская пережила мужа на год.
Юрский и Тенякова
Советские и российские артисты Сергей Юрский и Наталья Тенякова познакомились в 1965 году на съемках телеспектакля «Большая кошачья сказка». Юрский на тот момент был уже не начинающим актером, а Тенякова училась на третьем курсе ЛГИТМиК. И хотя девушке понравился ее партнер по спектаклю, никакого продолжения не последовало.
Позже они вместе служили в Ленинградском Большом драматическом театре имени Горького (ныне БДТ им. Товстоногова), постепенно сблизились, и в 1970 году сыграли свадьбу. В конце 70-х в знак протеста против увольнения мужа из БДТ Тенякова сменила фамилию на Юрская, и вместе с супругом уехала в Москву. В 1984 году супруги снялись в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», составив комедийный дуэт дяди Мити и бабы Шуры.
Их счастливый брак прервался через 49 лет после свадьбы 8 февраля 2019 года со смертью Юрского. Тенякова прожила без мужа еще шесть лет и умерла 18 июня 2025 года.
Янковский и Зорина
Прочным семейным союзом, начавшимся в студенческие годы, могут похвастаться Олег Янковский и Людмила Зорина. Они познакомились во время учебы в Саратовском театральном училище и поженились в 1962 году, когда Янковский учился на втором курсе, а Зорина на третьем. После окончания учебы они вместе поступили на службу в Саратовский драматический театр.
Поначалу звездой в новоявленной актерской семье была жена. К Янковскому известность пришла уже в конце 60-х, после того как он снялся в популярных военных фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». В 1973 году его пригласили в Ленком, и настала очередь актеру тащить с собой жену. Перебравшись в Москву с маленьким ребенком, актеры вынуждены были жить в крохотной комнатке в общежитии, но их брак вынес такие сложности. Прервался семейный союз лишь в 2009, когда Олег Янковский ушел из жизни.
Меньшов и Алентова
Интересным образом сложилась семейная жизнь актера Владимира Меньшова и его жены Веры Алентовой. Они вместе учились в Школе-студии МХАТ и поженились в 1962 году. Спустя семь лет у них родилась дочь Юлия Меньшова, которая впоследствии пошла по стопам родителей. Но вскоре после рождения дочери в семье начались проблемы, и супруги решили взять паузу в отношениях.
Разлука показала, что взаимные обиды можно преодолеть, и через четыре года семья воссоединилась. Вскоре Меньшов снял жену в главном фильме своей жизни «Москва слезам не верит», после чего к ним пришла всемирная известность. Их брак продолжался 59 лет, пока коронавирус не свел в могилу режиссера.