Поначалу звездой в новоявленной актерской семье была жена. К Янковскому известность пришла уже в конце 60-х, после того как он снялся в популярных военных фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». В 1973 году его пригласили в Ленком, и настала очередь актеру тащить с собой жену. Перебравшись в Москву с маленьким ребенком, актеры вынуждены были жить в крохотной комнатке в общежитии, но их брак вынес такие сложности. Прервался семейный союз лишь в 2009, когда Олег Янковский ушел из жизни.