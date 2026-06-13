Романтическая комедия о женщине по имени Мегги, в исполнении Джулии Робертс, которая сбегает с трех своих свадеб, так и не дойдя до алтаря, и о журналисте, Айке Грэме, в исполнении Ричарда Гира, который решил превратить ее необычную историю в статью. Но, как это часто бывает, он сам попадает в ловушку чувств: любовь пришла тогда, когда он меньше всего ее ждал. Что из этого выйдет, каждый зритель понимает задолго до титров, но наблюдать за развитием событий все равно невероятно увлекательно.