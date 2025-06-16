Татьяна Лютаева показала, как проводит время на отдыхе с внуками

Напомним, внуков Татьяне Лютаевой подарила ее старшая дочь Агния Дитковските. В 2014 году актриса родила Федора от своего первого мужа Алексея Чадова. В 2017-м актриса родила дочь Нику, но имя отца девочки она не называет. В 2021 году Дитковските вышла замуж за бизнесмена Богдана Панченко. В том же году у пары родилась дочь Аура.