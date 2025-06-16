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Татьяна Лютаева показала, как проводит время на отдыхе с внуками

Актриса показала кадры с детьми Агнии Дитковските

Татьяна Лютаева в личном блоге опубликовала фото со своими внуками — 11-летним Федором и восьмилетней Никой. Они были запечатлены на отдыхе в теплой стране.

Татьяна Лютаева показала внуков на отдыхе, фото: соцсети
Татьяна Лютаева показала внуков на отдыхе, фото: соцсети

На первом снимке дети позировали в пляжной одежде у бассейна. На другом кадре Лютаева запечатлела момент, когда Федор прыгал в бассейн. На отдых с ними отправилась и ее дочь Агния Дитковските.

Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова, фото: соцсети
Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова, фото: соцсети
Агния Дитковските с дочерью Никой, фото: соцсети
Агния Дитковските с дочерью Никой, фото: соцсети

«Мои любимые. Федор, Ника», — подписала снимки Лютаева.

Звезда киносериала «Гардемарины, вперед!» также показала себя во время тренировки на фоне моря. 60-летняя актриса занималась спортом на пирсе. 

«Никогда не поздно», — подписала она кадры с тренировок.

Напомним, внуков Татьяне Лютаевой подарила ее старшая дочь Агния Дитковските. В 2014 году актриса родила Федора от своего первого мужа Алексея Чадова. В 2017-м актриса родила дочь Нику, но имя отца девочки она не называет. В 2021 году Дитковските вышла замуж за бизнесмена Богдана Панченко. В том же году у пары родилась дочь Аура.

Ранее Татьяна Лютаева трогательно поздравила Агнию Дитковските с 37-летием.