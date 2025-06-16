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47-летняя Екатерина Климова вышла в свет в элегантном наряде

Актриса посетила закрытие кинофестиваля

Екатерина Климова накануне посетила закрытие II международного фестиваля «Евразия-Кинофест», который проходил в Сочи в Летнем театре парка имени Фрунзе. Для выхода на красную дорожку 47-летняя актриса выбрала элегантный наряд.

Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети

Она надела черное длинное платье с лацканами на лифе и разрезами на юбке, а также с поясом на талии. Звезда сериала «По законам военного времени» собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж.

Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети

«Вот и подошел к концу второй международный фестиваль “Евразия-Кинофест” в Сочи! 8 дней, 90 фильмов, 16 номинаций, участники из 25 стран. Актеры, продюсеры и режиссеры со всего мира — и это действительно вдохновляет! Даже в непростых условиях мы снова убедились: кино объединяет и остается вне политики. Горжусь быть частью этого события и видеть, как искусство создает диалог между культурами. Спасибо организаторам, меценатам и всем участникам за насыщенные дни и атмосферу!» — высказалась Климова.

Ранее Екатерина Климова показала фигуру в платье с разрезами до бедер. 