47-летняя Екатерина Климова вышла в свет в элегантном наряде

«Вот и подошел к концу второй международный фестиваль “Евразия-Кинофест” в Сочи! 8 дней, 90 фильмов, 16 номинаций, участники из 25 стран. Актеры, продюсеры и режиссеры со всего мира — и это действительно вдохновляет! Даже в непростых условиях мы снова убедились: кино объединяет и остается вне политики. Горжусь быть частью этого события и видеть, как искусство создает диалог между культурами. Спасибо организаторам, меценатам и всем участникам за насыщенные дни и атмосферу!» — высказалась Климова.