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Андрей Мерзликин прокомментировал слухи о причинах развода после 19 лет брака

Актер назвал фейковыми новости о том, что он изменил жене
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин

Андрей Мерзликин прокомментировал слухи, которые возникли после того, как он подал на развод с женой после 19 лет брака. Некоторые СМИ писали, что причиной расставания стала измена со стороны актера.

Незадолго до того, как стало известно о разводе звезды «Бумера», Мерзликин опубликовал в личном блоге фото со своим тренером по скалолазанию Полиной. Многие предположили, что именно с ней у актера роман.

Однако артист поспешил опровергнуть эти домыслы. Он опубликовал в личном блоге скрин новости и кратко прокомментировал ее, написав: «Фейк».

Андрей и Анна Мерзликины (фото: соцсети)
Андрей и Анна Мерзликины (фото: соцсети)

Напомним, Андрей и Анна Мерзликины официально стали мужем и женой в 2006 году. Пара воспитывала четырех детей: сыновей Федора и Макара, а также дочерей Серафиму и Евдокию.

На днях стало известно, что звезда «Брестская крепость» подал на развод, отправив соответствующее заявление в мировой суд.