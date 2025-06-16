Андрей Мерзликин прокомментировал слухи, которые возникли после того, как он подал на развод с женой после 19 лет брака. Некоторые СМИ писали, что причиной расставания стала измена со стороны актера.
Незадолго до того, как стало известно о разводе звезды «Бумера», Мерзликин опубликовал в личном блоге фото со своим тренером по скалолазанию Полиной. Многие предположили, что именно с ней у актера роман.
Однако артист поспешил опровергнуть эти домыслы. Он опубликовал в личном блоге скрин новости и кратко прокомментировал ее, написав: «Фейк».
Напомним, Андрей и Анна Мерзликины официально стали мужем и женой в 2006 году. Пара воспитывала четырех детей: сыновей Федора и Макара, а также дочерей Серафиму и Евдокию.
На днях стало известно, что звезда «Брестская крепость» подал на развод, отправив соответствующее заявление в мировой суд.