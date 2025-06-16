Милош Бикович в личном блоге показал себя в новом образе с длинными волосами. 37-летний актер предстал в кадре в коричневой рубашке с цветочным принтом и с волосами по плечи. Свой образ он дополнил браслетами и кольцами.
«Думаете, это Милош? А это Драгош, знакомьтесь! Мой родственник, который появляется редко, когда праздники или выходные, чтобы присоединиться к застолью. Ест много…» — шутливо написал актер.
Звезда фильма «Красный шелк» намекнул, что в таком образе принял участие в съемках нового рекламного ролика. А новый образ он создал с помощью парика.
Поклонники оценили преображение Биковича и отметили, что ему бы подошла роль воина в историческом фильме.
«Дикое, но симпатичное», «Кто ты, воин?», «Джонни Депп», «Вау, что-то будет новенькое, браво», «Еле узнала, богатым будешь», «Горячий цыганский парень», «Если это для роли, то ладно. В жизни, главное, так не ходите», «Я думала, это Джонни Депп», «Драгош великолепен», — писали поклонники.
Ранее стало известно, что Милош Бикович в новом образе снимается в сериале «Адвокаты».