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Милош Бикович показал себя в новом образе с длинными волосами

Актер принял участие в съемках рекламного ролика

Милош Бикович в личном блоге показал себя в новом образе с длинными волосами. 37-летний актер предстал в кадре в коричневой рубашке с цветочным принтом и с волосами по плечи. Свой образ он дополнил браслетами и кольцами.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

«Думаете, это Милош? А это Драгош, знакомьтесь! Мой родственник, который появляется редко, когда праздники или выходные, чтобы присоединиться к застолью. Ест много…» — шутливо написал актер.

Звезда фильма «Красный шелк» намекнул, что в таком образе принял участие в съемках нового рекламного ролика. А новый образ он создал с помощью парика.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Поклонники оценили преображение Биковича и отметили, что ему бы подошла роль воина в историческом фильме.

«Дикое, но симпатичное», «Кто ты, воин?», «Джонни Депп», «Вау, что-то будет новенькое, браво», «Еле узнала, богатым будешь», «Горячий цыганский парень», «Если это для роли, то ладно. В жизни, главное, так не ходите», «Я думала, это Джонни Депп», «Драгош великолепен», — писали поклонники.

Ранее стало известно, что Милош Бикович в новом образе снимается в сериале «Адвокаты». 