Уехавший из России актер рассказал о жизни в бомбоубежище в Израиле

Актер Анатолий Белый (внесен Минюстом России в список иностранных агентов), уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО), рассказал, что ему пришлось провести несколько ночей в бомбоубежище в Израиле. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Sheinkin 40».