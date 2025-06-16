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Уехавший из России актер рассказал о жизни в бомбоубежище в Израиле

Уехавший из России актер Белый провел несколько ночей в бомбоубежище в Израиле
Анатолий Белый с женой
Анатолий Белый с женой

Актер Анатолий Белый (внесен Минюстом России в список иностранных агентов), уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО), рассказал, что ему пришлось провести несколько ночей в бомбоубежище в Израиле. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Sheinkin 40».

По словам бывшей звезды российского телевидения и театра, они с супругой проживают в городе Нетании, которого не коснулись бомбардировки Ирана, однако несколько ночей им все же пришлось провести в бомбоубежище.

«Были две-три тревоги, бессонные ночи, спускались в бомбоубежище. Но прямых угроз не было. Инесса всем объясняет, что занимается дизайном, организовала офис. Я пока концерты не даю, но это вполне возможно», — заявил он.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер пошутил про свое возвращение в страну. По его словам, он отправится «прямиком в Лефортово».