В сети обсуждают фото с лысеющим Брэдом Питтом

Поклонники звезды в комментариях к публикации решили обсудить внешность 61-летнего артиста. Многие сошлись во мнении, что «с лысиной или без нее» Брэд Питт «выглядит потрясающе». Нашлись и те, кто обратил внимание на одежду актера, заявив, что потеря вкуса — куда более серьезная проблема, чем нехватка волос на голове. Также некоторые комментаторы напомнили о возрасте Питта, связав со старением редеющую шевелюру.