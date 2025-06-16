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В сети обсуждают фото с лысеющим Брэдом Питтом

Лысина на затылке Брэда Питта вызвала ажиотаж в сети

Новая фотография голливудского актера и кинопродюсера Брэда Питта вызвала ажиотаж в сети. Снимок и комментарии к нему опубликованы на сайте издания Daily Mail.

Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци застали любимца публики врасплох в тот момент, когда он раздавал автографы фанатам. Бывшего мужа Анджелины Джоли сняли со спины. Пользователи интернета разглядели у него на затылке лысину.

Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Поклонники звезды в комментариях к публикации решили обсудить внешность 61-летнего артиста. Многие сошлись во мнении, что «с лысиной или без нее» Брэд Питт «выглядит потрясающе». Нашлись и те, кто обратил внимание на одежду актера, заявив, что потеря вкуса — куда более серьезная проблема, чем нехватка волос на голове. Также некоторые комментаторы напомнили о возрасте Питта, связав со старением редеющую шевелюру.

14 июня журналисты заметили Брэда Питта и Инес де Рамон на двойном свидании с Брэдли Купером и Джиджи Хадид. Звездные пары выбрали для встречи корейский ресторан Cote в Нью-Йорке.

Ранее Брэд Питт признал ошибки после официального развода с Анджелиной Джоли.