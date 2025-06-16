Харви Вайнштейн решил написать «самую опасную» книгу в истории Голливуда

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн подал в суд на своего родного брата Боба Вайнштейна. По словам продюсера, его родственник и бывший главный операционный директор их фирмы Дэвид Глассер незаконно присвоили 45 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей), которые предназначались для спасения The Weinstein Company в 2016 году.