Харви Вайнштейн решил написать «самую опасную» книгу в истории Голливуда

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные преступления, решил выпустить мемуары, обличающие звезд Голливуда. Об этом пишет RadarOnline.
По данным источника, работу уже называют «самой опасной книгой в истории Голливуда». Мемуары продюсера получили название Casting Couch: The Real Story («Кушетка для кастинга: подлинная история»). «Он не ищет прощения. Он ищет мести», — заявил один из источников.
Отмечается, что рукопись, которая насчитывает сотни страниц, включает в себя разоблачения на нескольких известных голливудских звезд, в том числе актрису Гвинет Пэлтроу.
Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн подал в суд на своего родного брата Боба Вайнштейна. По словам продюсера, его родственник и бывший главный операционный директор их фирмы Дэвид Глассер незаконно присвоили 45 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей), которые предназначались для спасения The Weinstein Company в 2016 году.