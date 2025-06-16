Отметим, что так было не всегда. Первое появление Риз в образе блондинки-юриста из Гарварда в 2001 году киноделы оценили всего в 2,5 млн долларов. Дожидаться предложений от продюсеров о новых серьезных ролях тоже приходилось долго. Тогда рьяная защитница женских прав в кинематографе решила взять под контроль свои доходы и популярность, создав собственную продюсерскую компанию Pacific Standard. Поэтому, спустя два года, камбек «Блондинки» принес американке рекордные (на тот момент) 15 млн долларов только за актерскую работу.