Они зарабатывают миллионы на фильмах, рекламе, собственных брендах и контрактах с платформами. Рассказываем про голливудских знаменитостей, которые не только популярны, но и смогли сколотить внушающие состояния.
Райан Рейнольдс
Покорение финансового Эвереста без супергеройских способностей не обошлось — экранизация графического романа «Дэдпул» от Marvel внесла ощутимый вклад в благосостояние актера. Вишенкой на этом торте стала третья часть «Дэдпул и Росомаха».
Согласно данным журнала Forbes, только в 2024 году и без того толстых кошелек Райана пополнился 85 миллионами долларов. Это второе место по числу заработка среди актеров за минувший год. Все потому, что он не только вернулся на экраны в костюме шутливого наемника, а стал соавтором сценария и занял место исполнительного продюсера.
Вошли в эту сумму и гонорар за съемки в комедии «Воображаемые друзья» у режиссера Джона Красински, продюсирование нового сезона документалки «Добро пожаловать в Рексем» для стриминга Hulu, посвященной покупке футбольного клуба. За первые же два фильма об ироничном супергерое заплатили Райану 22 млн и около 30-40 млн соответственно.
Продюсирует Рейнольдс не только в индустрии кино. Он еще и неплохой бизнесмен. Но именно актерские его накопления составляют 350 млн долларов, по данным издания Celebrity Net Worth.
Хью Джекман
«Дэдпул-3» помог в 2024 году раскачаться и Хью Джекману. За то, что знаменитый австралиец вновь «отрастил когти» и влез в желто-синий костюм, студия Disney отстегнула его неизменный гонорар в 20 млн долларов. И это без учета вероятных бонусов за успех черной кинокомедии.
Всего минувший год (весьма кризисный для американской киноиндустрии) принес артисту 50 млн долларов — славный результат, по сравнению с данными Forbes за 2014. Одиннадцать лет назад годовой доход Джекмана составлял порядка 18 млн долларов. Правда, спустя пять и семь лет он зарабатывал от 220 млн до 180 млн ежегодно. К слову, сегодняшние накопления актера составляют как раз около 180 млн.
Риз Уизерспун
Состояние «Блондинки в законе» на сегодняшний день оценивается в 420 млн долларов. Появление Риз на широких экранах стоит порядка 15-20 млн долларов. Тогда как гонорары за ее участие в сериалах варьируются от 1 миллиона за съемочный день.
Отметим, что так было не всегда. Первое появление Риз в образе блондинки-юриста из Гарварда в 2001 году киноделы оценили всего в 2,5 млн долларов. Дожидаться предложений от продюсеров о новых серьезных ролях тоже приходилось долго. Тогда рьяная защитница женских прав в кинематографе решила взять под контроль свои доходы и популярность, создав собственную продюсерскую компанию Pacific Standard. Поэтому, спустя два года, камбек «Блондинки» принес американке рекордные (на тот момент) 15 млн долларов только за актерскую работу.
Позже появилась и вторая продюсерская компания Hello Sunshine, нацеленная исключительно на создание женских сериалов: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары», где сама Уизерспун и снималась.
Том Круз
Одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире является Том Круз. И пусть в 2023-2024 году он заработал меньше Райана Рейнольда. Зато съемки в «Миссии невыполнима: Смертельная расплата» принесли ему разом 45 млн долларов, плюс доход с просмотров и покупок «Топ Гана: Мэверик» на стриминговых платформах.
Более того, вечный шпион Итан Хант сидит на годовой зарплате, составляющей в среднем 50 миллионов долларов, тогда как его общий капитал в прошлом году оценили в 600 миллионов долларов.
Арнольд Шварценеггер
Одной из не только знаковых, но и богатейших персон Голливуда является легендарный Шварценеггер. По подсчетам экспертов из Forbes, сундуки экс-бодибилдера набиты 1,1 млрд долларов, из которых более 500 млн — за «Терминатора».
При этом, первое появление в 1984 году в образе смертоносного Т-800 принесло актеру 75 тысяч долларов, а последнее — в «Темных судьбах» — более 20 млн. А ведь послужной список актера близится к 90 кинолентам.