В отличие от старших Тодоровских, Петр-младший предпочитает работать с материалом, близким его поколению, и смело экспериментирует с формой. Петр не скрывает, что чувствует большую ответственность за фамилию, но при этом стремится выстраивать собственную траекторию. По его словам, он хочет, чтобы фамилия Тодоровский ассоциировалась не только с прошлым, но и с новым кино, современным и смелым.