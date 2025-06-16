Фамилия Тодоровский давно звучит в титрах и на кинофестивалях. Старший представитель династии — номинант на «Оскар» и автор культовой «Интердевочки». Его сын — один из главных хроникеров нулевых, чьи сериалы собирают всегда солидную аудиторию. А внук — режиссер нового времени, снимающий на актуальные темы.
Разбираемся, как три поколения одной семьи стали важной частью российского кино.
Петр Ефимович Тодоровский: от фронта до «Оскара»
Имя Петра Тодоровского навсегда вписано в историю советского и российского кино. Он прошел Великую Отечественную войну — сражался под Варшавой и в Берлине, получил тяжелую контузию, был награжден орденами и медалями. После демобилизации работал на заводе стеклотары, а по вечерам ходил в изостудию, пока однажды не решился кардинально изменить судьбу — поступить во ВГИК на операторский факультет.
Изначально Тодоровский работал как оператор, снимая документальные и игровые фильмы, но с годами его творческое амплуа стало шире: он был не только режиссером, но и сценаристом, а также композитором. Его работы были узнаваемы по особой «человеческой интонации» и тонкому юмору, он присутствовал даже в трагических историях.
Знаковые работы Петра Тодоровского — «Военно-полевой роман», «Анкор, еще анкор!» и «Интердевочка». Все эти фильмы становились не просто хитами, а культурными вехами. А «Военно-полевой роман» в 1985 году номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», что было редкостью для советского кинематографа тех лет.
Супруга Петра Ефимовича Мира Тодоровская сыграла важную роль в его судьбе. Она была не только женой режиссера, но и единомышленницей, продюсером, автором сценариев и соратницей. Их союз стал творческим и человеческим примером для будущих поколений семьи.
Петр Тодоровский прожил долгую жизнь, полную труда, любви к искусству и уважения со стороны коллег. Его наследие — это десятки фильмов, сотни учеников и зрительская благодарность, которая не угасает спустя годы.
Валерий Тодоровский: хроникер эпох и мастер сериалов
Сын Петра Тодоровского Валерий с детства был погружен в атмосферу кино. Однако путь в профессию оказался непрямым: в отличие от отца, Валерий Тодоровский поступил не на режиссерский, а на сценарный факультет ВГИКа. Это решение сыграло ключевую роль в формировании его авторского почерка — каждую свою работу постановщик строит как глубокую, драматургически выверенную историю.
Широкая известность пришла к Тодоровскому после выхода картины «Любовь» (1991), которая получила множество наград, включая призы на «Кинотавре» и «Нике». Позже были «Страна глухих», «Любовник», «Стиляги», — выход каждой из них становился событием. Но особое место в карьере Валерия Петровича занимают сериалы. «Оттепель» и «Надвое» получили признание критиков и любовь зрителей, а заодно задали высокую планку качественного сериального производства в России.
Критики и коллеги часто называют Валерия Тодоровского «открывателем эпох и лиц»: он умело воссоздает атмосферу времени — от 1960-х до нулевых, — и находит актеров, которые после его проектов превращаются в звезд. Именно Тодоровский дал путевку в большое кино Евгению Миронову, Чулпан Хаматовой, Ингеборге Дапкунайте.
Личная жизнь режиссера была не менее насыщенной. В первом браке с Натальей Токаревой у него родился сын Петр. Позднее Валерий влюбился в молодую актрису Евгению Брик. Пара поженилась в 2006 году, уехала в США и вскоре стала родителями дочери Зои. По воспоминаниям друзей, Евгения была не только любимой женщиной, но и соавтором — тонкой советчицей и внимательной зрительницей всех проектов мужа.
Смерть Евгении Брик в 2022 году стала тяжелым ударом, но Валерий Тодоровский продолжает активно работать, оставаясь одним из самых востребованных и уважаемых режиссеров современной России.
Петр Валерьевич Тодоровский: режиссер нового поколения
Представитель третьего поколения знаменитой кинематографической семьи Петр Тодоровский родился в 1986 году в Москве, в первой семье Валерия Тодоровского и Натальи Токаревой. Несмотря на громкую фамилию, Петр не спешил идти по стопам отца и деда — вначале он выбрал журналистику и поступил на журфак МГУ.
Тем не менее любовь к кино взяла верх. Петр Тодоровский-мл. окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров и довольно быстро начал строить собственную карьеру. В 2021 году он дебютировал с романтической комедией «Лавстори», а затем громко заявил о себе драматическим сериалом «Полет». В 2025-м одним из самых обсуждаемых проектов стал ироничный многосерийный детектив Тодоровского «Подслушано в Рыбинске», в котором сыграли Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев.
В отличие от старших Тодоровских, Петр-младший предпочитает работать с материалом, близким его поколению, и смело экспериментирует с формой. Петр не скрывает, что чувствует большую ответственность за фамилию, но при этом стремится выстраивать собственную траекторию. По его словам, он хочет, чтобы фамилия Тодоровский ассоциировалась не только с прошлым, но и с новым кино, современным и смелым.
Евгения Брик: звезда российского кино и жена Валерия Тодоровского
Актриса стала яркой представительницей российского кинематографа и важной частью семьи Тодоровских. Окончив в 2004 году Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), Евгения быстро получила признание как талантливая исполнительница, успешно дебютировав в популярных российских сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская». Среди наиболее запоминающихся образов можно назвать роль комсомолки Кати в фильме мужа «Стиляги» и образ Ларисы в сериале «Оттепель».
Жизнь Евгении трагически оборвалась в 2022 году, когда ей было всего 40 лет. Она долго боролась с тяжелым заболеванием, о котором знали лишь самые близкие. По словам подруги, Евгения сознательно скрывала диагноз, желая избежать обсуждений со стороны публики и прессы. Валерий был рядом с ней до самого конца.
Зоя Тодоровская: молодая актриса, покоряющая Netflix и российское кино
Младшая представительница династии появилась на свет в сентябре 2009 года в США, где проживали ее родители — режиссер Валерий Тодоровский и актриса Евгения Брик. С самых юных лет Зоя Тодоровская росла в творческой среде, поэтому ее дебют состоялся достаточно рано.