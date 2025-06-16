Советские кинорежиссеры пытались осмыслить не только современную им реальность или литературное наследие прошлого. В истории кино XX века немало байопиков — биографических фильмов про писателей и художников, военачальников и политиков. И конечно, про ученых. Узнавать истории их открытий, да еще и в исполнении великих актеров, любят и создатели, и зрители картин. Представляем 10 наиболее ярких из них.