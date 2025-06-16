Советские кинорежиссеры пытались осмыслить не только современную им реальность или литературное наследие прошлого. В истории кино XX века немало байопиков — биографических фильмов про писателей и художников, военачальников и политиков. И конечно, про ученых. Узнавать истории их открытий, да еще и в исполнении великих актеров, любят и создатели, и зрители картин. Представляем 10 наиболее ярких из них.
1. «Пирогов» (1947)
Картину о великом русском военно-полевом хирурге Николае Ивановиче Пирогове создали мастера советского кино: режиссер Григорий Козинцев и сценарист Юрий Герман. Главную роль в байопике «Пирогов» исполнил Константин Скоробогатов.
Скоробогатову удалось мастерски показать натуру великого врача — милосердного и несгибаемого Пирогова, который во время Крымской войны впервые в мировой практике оперировал под наркозом на поле боя, впервые накладывал неподвижные гипсовые повязки и сделал многое для улучшения санитарно-гигиенических условий в военных госпиталях.
2. «Миклухо-Маклай» (1947)
Биографический фильм режиссера Александра Разумного «Миклухо-Маклай» рассказывает о великом первооткрывателе и путешественнике, антропологе и этнографе Николае Николаевиче Миклухо-Маклае. На русском военном корабле «Витязь» он отправляется в Новую Гвинею, наблюдает за жизнью туземцев и аккуратно все записывает. Впереди у ученого тяжелые болезни, потери близких, долгая разлука с любимой, жесткая конкуренция с европейским ученым сообществом.
3. «Мичурин» (1948)
Второе название этого историко-биографического фильма — «Жизнь в цвету». Режиссер Александр Довженко создал историю о великом ученом-биологе Иване Мичурине и его саде в городе Козлове. Герою картины «Мичурин» приходится пройти через притеснения со стороны царской власти. Однако поддержка других ученых и собственное трудолюбие помогают ему добиться результатов.
В конце повествования зритель видит прекрасный сад, выращенный Мичуриным на его родине и превращенный в государственный питомник.
4. «Александр Попов» (1949)
Фильм режиссеров Герберта Раппапорта и Виктора Эйсымонта рассказывает о самых значимых открытиях физика Александра Степановича Попова. Играет ученого Николай Черкасов, более известный широкому зрителю по роли князя Александра Невского в картине Эйзенштейна.
Попов не просто придумал радио: он сделал большой шаг в электротехнике своего времени. В фильме «Александр Попов» раскрывается история изобретения беспроводного телеграфа: благодаря ему еще во времена ученого удалось спасти моряков, потерпевших крушение в океане.
5. «Жуковский» (1950)
В самой середине XX века Всеволод Пудовкин и Дмитрий Васильев сняли картину об «отце русской авиации» Николае Егоровиче Жуковском. На V Международном кинофестивале в Карловых Варах в том же году «Жуковский» удостоен премии за выдающуюся режиссуру.
В картине показаны главные открытия ученого-механика, который положил основу развитию современной аэродинамики. Благодаря его расчетам летчик Петр Нестеров впервые выполнил «мертвую петлю».
6. «Пржевальский» (1952)
В 1951 году режиссер Сергей Юткевич снял фильм о великом русском биологе и путешественнике, исследователе Приморья, Дальнего Востока, Центральной Азии Николае Пржевальском. Тысячи километров этот русский офицер проехал в седле по самым отдаленным и опасным уголкам. Благодаря ему были уничтожены белые пятна на карте, а ученый мир узнал о существовании сотен животных и растений.
7. «Укрощение огня» (1972)
Художественный фильм Даниила Храбровицкого: он написал сценарий и был режиссером картины. В центре сюжета «Укрощения огня» — история молодого ученого Андрея Башкирцева, который упорно пробивается к своей мечте — построить самолет с реактивным двигателем. Главную роль блестяще исполнил Сергей Лавров. В картине мастерски передана атмосфера ожидания космической эры человечества.
8. «Георгий Седов» (1974)
Еще один байопик о русском путешественнике, на этот раз от режиссера Бориса Григорьева и сценариста Семена Нагорного. Фильм «Георгий Седов» основан на книге из серии «Жизнь замечательных людей» и рассказывает о подготовке полярной экспедиции и взаимоотношениях с любимой женщиной исследователя Арктики.
9. «Поэма о крыльях» (1979)
Еще один фильм Храбровицкого, «Поэма о крыльях», — о двух конструкторах, сыгравших значимую роль в самолетостроении. Картина рассказывает об Андрее Туполеве и Игоре Сикорском.
Ученые могли бы работать вместе, но судьба сложилась по-другому. Первый остается в СССР, второй эмигрирует. При этом и Туполев, и Сикорский идут к одной цели: развивают авиастроение. Пройдет много лет, прежде чем они смогут встретиться на Парижском авиасалоне.
10. «Гений» (1991)
Эта лента не похожа на предыдущие. Она рассказывает о гении, который в силу обстоятельств в стране и обществе не смог направить свои таланты на созидание. Ненашев, роль которого блестяще удалась Александру Абдулову, — талантливый инженер-изобретатель. Но из-за своей невостребованности он становится мошенником и наживается на обмане сограждан. «Гений» стал символом переходного периода нашей страны из одной эпохи в другую.