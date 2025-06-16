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В сети обсудили детей Марины Александровой: «Не подумаешь, что родственники»

Актриса Марина Александрова опубликовала фото с детьми, не скрывая их лица
В сети обсудили внешность детей Марины Александровой: "Не подумаешь, что родственники"
В сети обсудили внешность детей Марины Александровой: "Не подумаешь, что родственники"Источник: www_gazeta_ru

Актриса Марина Александрова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с детьми, не скрывая их лица. Пользователи соцсети активно прокомментировали ее пост, обсудив внешность сына и дочери звезды.

«Совсем не похожи на маму», «Они в папу. Глаза у обоих просто прелесть», «Очень красивые дети, как и их мама», «Как сын повзрослел, почти с маму ростом. Красавец», «Папины копии», «Марина, вам не обидно, дети все в отца?», «Так и не подумаешь, что вы родственники», «Надо же, оба ребенка на отца похожи», — отреагировали подписчики артистки.

Знаменитость состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко. Их сыну Андрею 12 лет, а дочери Екатерине 9 лет. Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению актрисы, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству. Однако периодически Александрова делает исключения и показывает моменты из семейной жизни.