Названа дата премьеры «Театральной зоны» с Кологривым в колонии

«Сыграть режиссера в кино — это победа для актера, который долгое время работал в театре, а я до сих пор работаю в “Электротеатр Станиславский” и всю жизнь общаюсь с режиссерами. В юморе проекта мы старались обходить пошлые вещи, которые могут возникнуть на фоне того, что весь процесс происходит в тюрьме», — отметил он.