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Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о своем самочувствии

Актер Роман Попов заявил, что лечится в домашних условиях
Роман Попов
Роман Попов

Актер Роман Попов рассказал о своем самочувствии после сообщений о судорожном приступе. Его цитирует РИА Новости.

«Мое здоровье сейчас нормальное, я нахожусь на лечении в домашних условиях. В данный момент я на съемках», — сказал Попов.

Артист добавил, что у него все хорошо.

Звезда «Полицейского с Рублевки» до этого рассказывал о борьбе с опухолью мозга. По его словам, новообразование находилось в височно-лобной доли мозга, после удаления опухоли он проходил противосудорожную терапию.

Ему удалось победить болезнь, признавался артист, благодаря чувству юмора. Онкологическое заболевание Попов скрывал.

О новом судорожном приступе у актера издание Mash сообщило 16 мая.