Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о своем самочувствии

Актер Роман Попов рассказал о своем самочувствии после сообщений о судорожном приступе. Его цитирует РИА Новости.
«Мое здоровье сейчас нормальное, я нахожусь на лечении в домашних условиях. В данный момент я на съемках», — сказал Попов.
Артист добавил, что у него все хорошо.
Звезда «Полицейского с Рублевки» до этого рассказывал о борьбе с опухолью мозга. По его словам, новообразование находилось в височно-лобной доли мозга, после удаления опухоли он проходил противосудорожную терапию.
Ему удалось победить болезнь, признавался артист, благодаря чувству юмора. Онкологическое заболевание Попов скрывал.
О новом судорожном приступе у актера издание Mash сообщило 16 мая.