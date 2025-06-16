Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда»

«Меня восхищает в этом проекте — как в сериале, так и в полном метре — удивительно гармоничное сочетание двух реальностей, которые, казалось бы, несоединимы. Честно говоря, я немного расстроился, что не принял участие в сериале, поэтому, когда Рустам Мосафир позвал меня в полный метр, я согласился сразу», — делится Куценко.