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Павлу Прилучному запретили въезд в Латвию

МИД Латвии Браже: российскому актеру Прилучному запрещен въезд в республику
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в социальной сети X о запрете на въезд в балтийскую республику российскому актеру Павлу Прилучному, а также российской телеведущей Екатерине Андреевой.

«Я приняла решение включить граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить для них запрет на въезд на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Причины, по которым было принято такое решения, глава внешнеполитического ведомства не уточнила.

В апреле служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу.

До этого в черный список артистов, которым запрещено приезжать в Латвию, внесли актера Данилу Козловского

Ранее Павел Прилучный опубликовал полуобнаженное фото.