В финальных сериях первого сезона «Черного сердца» напряжение достигает своего апогея. Отношения между Мелек и Джиханом окончательно трещат по швам. Мелек, пережившая предательство, внутреннюю боль и долгие месяцы сомнений, больше не может сдерживаться. Она высказывает Джихану все, что накопилось за это время: обиду, разочарование, злость. И в этих словах — горькая правда. Джихан не возражает, не оправдывается. Он молча принимает ее гнев, потому что впервые по-настоящему осознает, насколько сильно подвел не только Мелек, но и самого себя.