Некоторые до сих пор признаются: стоит Литгоу появиться в кадре, даже в роли добродушного отца Барни Стинсона из «Как я встретил вашу маму», — становится не по себе. Харизма злодея сработала и в драме «Скандал», где любимец публики сыграл безжалостного медиамагната, и в недавнем фильме «Конклав», где он предстал властным кардиналом Трембле. При этом в «Перри Мейсоне» Джон трогателен и убедителен в роли наставника главного героя.