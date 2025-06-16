Оригинальная серия фильмов о «Гарри Поттере» собрала самых титулованных и узнаваемых звезд британского кино. Этим летом стартует производство перезапуска от HBO. Премьера первого сезона запланирована на 2026 год. Всего будет семь сезонов, значит, у каждой истории будет достаточно экранного времени.
Фанатов ждет как минимум десятилетие вместе с новыми актерами. Собрали главные проекты, в которых уже успели засветиться будущие студенты и преподаватели Хогвартса.
Доминик Маклафлин (Гарри Поттер)
Юный шотландец с семи лет обучается на «фабрике звезд» The Performance Academy. Когда подвели итоги кастинга, учителя поздравили студента, сказав, что всегда видели в нем идеального Гарри Поттера. Как и остальные дети, Доминик Маклафлин прошел суровый отбор из 30 000 претендентов. При этом у Доминика нет за плечами ни кино-, ни телепроекта. Узнать Маклафлина поближе зрители смогут ближе к концу 2025 года, когда выйдут его дебютные работы.
Первая премьера — семейная комедия Grow о ворчливой фермерше, приютившей осиротевшую племянницу. Одну из ключевых ролей исполнит Ник Фрост, утвержденный на роль Хагрида. Если артисты окажутся в одном кадре, будет любопытно посмотреть на их взаимодействие на экране.
Второй проект Доминика — сериал по роману Мэрилин Кэй Gifted. Здесь ему отведена главная роль. Сюжет расскажет о группе шотландских подростков, которые внезапно обнаруживают у себя сверхспособности.
Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут (Гермиона Грейнджер и Рон Уизли)
Новичок в мире магии, но не в актерском мастерстве, Арабелла Стэнтон два года назад доказала, что подходит на роль самой умной волшебницы своего поколения. В девять лет будущая Гермиона дебютировала в кембриджском театре в Лондоне, сыграв в мюзикле «Матильда». Ее героиня — умная, неординарная девочка с необычными способностями — во многом напоминает знакомую всезнайку.
С 2024 года Арабелла играла Контроль в мюзикле «Звездный экспресс» Эндрю Ллойд Уэббера на одной из площадок легендарного Вэст-Энда.
Аластер Стаут — единственный из «золотого трио» без актерского прошлого. Роль Рона станет для него дебютной, если не считать короткого появления в рекламе картофеля.
Джон Литгоу (Альбус Дамблдор)
Самый титулованный актер нового состава станет первым, кто сыграет Дамблдора, не будучи британцем. Впрочем, с ролью Уинстона Черчилля в сериале «Корона» американец справился блестяще. Интересно увидеть Джона Литгоу в образе мудрого защитника, учитывая, что для многих звезда навсегда останется пугающим маньяком из «Декстера».
Некоторые до сих пор признаются: стоит Литгоу появиться в кадре, даже в роли добродушного отца Барни Стинсона из «Как я встретил вашу маму», — становится не по себе. Харизма злодея сработала и в драме «Скандал», где любимец публики сыграл безжалостного медиамагната, и в недавнем фильме «Конклав», где он предстал властным кардиналом Трембле. При этом в «Перри Мейсоне» Джон трогателен и убедителен в роли наставника главного героя.
Паапа Эссьеду (Северус Снейп)
Самый обсуждаемый и противоречивый участник нового каста — одновременно один из самых заметных молодых талантов Великобритании. Паапа Эссьеду начал с Уильяма Шекспира, а именно с роли Гамлета. Параллельно с театром артист строит карьеру на телевидении. Среди его ярких работ — криминальная драма «Банды Лондона», где Эссьеду сыграл безжалостного гангстера.
Главной вехой в карьере Эссьеду пока что остается многосерийная драма «Я могу уничтожить тебя». В сериале Паапа предстал в образе чуткого и надежного друга. Любителям научной фантастики понравится его центральный герой из «Проекта “Лазарь”».
Эссьеду — разносторонний актер. В «Роде мужском» он пугает в роли мужа-абьюзера, а в «Обретая себя» Паапа — терпеливый бывший парень героини Сирши Ронан.
Ник Фрост (Хагрид)
Ветеран британского кино заявил, что с уважением относится к Робби Колтрейну, но хочет создать собственный образ добродушного лесничего. Веселым, наивным и немного нелепым — таким видит персонажа Ник Фрост. Да и подобные роли для него привычны.
Фрост прославился благодаря тандему с Эдгаром Райтом и Саймоном Пеггом. Их культовая трилогия «Кровь и мороженое» включает «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». Но комедийным амплуа Ник не ограничивается. В сериале «Мистер Слоэн» исполнитель уверенно держит драматическую линию, а в 2024 году удивил публику в камерном хорроре «Перевозчик душ», где сыграл опасного безумца.
Джонни Флинн и Локс Пратт (Люциус и Драко Малфой)
Роль союзника лорда Волдеморта ушла Джонни Флинну. В напряженной криминальной драме «Костюм» он — безупречно одетый злодей из Чикаго. Впрочем, ничего аристократичного от Люциуса в образе нет. В нуарном мини-сериале «Рипли» Флинн предстал в роли избалованного богача, на место которого метит талантливый мистер Рипли. Среди заслуживающих внимания работ актера — биографическая драма «Одна жизнь», где он сыграл молодого Николаса Уинтона. Его возрастную версию воплотил Энтони Хопкинс.
Драко Малфоя воплотит Локс Пратт — пока с единственной ролью в мини-сериале «Повелитель мух». В адаптации классического романа Уильяма Голдинга он исполнил роль главного антагониста, чей образ перекликается с характером Драко: одержимый властью Джек Меридьюк собирает группу мальчишек-приспешников, чтобы терроризировать остальных. Премьера проекта BBC ожидается в конце этого или в начале 2026 года.