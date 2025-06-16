Екатерина Климова улетела с дочерью на Мальдивы: «Какая красота»

Знаменитость родила дочь от первого мужа Ильи Хорошилова. Елизавета в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ и после получения диплома взяла интервью у матери, где задавала ей разные «неудобные вопросы». Актриса отмечала, что осталась под впечатлением от ее работы.