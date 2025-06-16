Екатерина Климова улетела с дочерью на Мальдивы: «Какая красота»

Актриса Екатерина Климова улетела со старшей дочерью из России. Звезда рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что они находятся на Мальдивах, и опубликовала первые кадры с отдыха.
«Наконец-то долгожданный отпуск. Прилетели с Лизой на приватный остров. Какая красота», — отметила артистка.
Знаменитость родила дочь от первого мужа Ильи Хорошилова. Елизавета в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ и после получения диплома взяла интервью у матери, где задавала ей разные «неудобные вопросы». Актриса отмечала, что осталась под впечатлением от ее работы.
Артистка также растит двоих сыновей от коллеги Игоря Петренко, с которым прожила в браке почти 10 лет. От актера Гелы Месхи у звезды есть дочь Белла.
Ранее Екатерина Климова показала фигуру в платье с разрезами до бедер.