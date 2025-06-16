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Екатерина Климова улетела с дочерью на Мальдивы: «Какая красота»

Актриса отправилась в отпуск со старшей дочерью

Актриса Екатерина Климова улетела со старшей дочерью из России. Звезда рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что они находятся на Мальдивах, и опубликовала первые кадры с отдыха.

Екатерина Климова на Мальдивах, фото: соцсети
Екатерина Климова на Мальдивах, фото: соцсети

«Наконец-то долгожданный отпуск. Прилетели с Лизой на приватный остров. Какая красота», — отметила артистка.

Знаменитость родила дочь от первого мужа Ильи Хорошилова. Елизавета в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ и после получения диплома взяла интервью у матери, где задавала ей разные «неудобные вопросы». Актриса отмечала, что осталась под впечатлением от ее работы.

Артистка также растит двоих сыновей от коллеги Игоря Петренко, с которым прожила в браке почти 10 лет. От актера Гелы Месхи у звезды есть дочь Белла. 

Ранее Екатерина Климова показала фигуру в платье с разрезами до бедер.