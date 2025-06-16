Умер актер Вячеслав Богачев

Вячеслав Богачев снялся в десятках проектов, включая сериалы «В круге первом» и «Васса», фильм «Я тебя помню», а также картину «Мать», получившую приз за художественный вклад на Каннском кинофестивале 1990 года. Он также выступил в качестве режиссера и сценариста ленты «Темные аллеи», где сыграл одну из ролей.