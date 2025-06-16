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Умер актер Вячеслав Богачев

Артист ушел из жизни в 77 лет
Вячеслав Богачев
Вячеслав Богачев

Советский и российский режиссер, сценарист и актер Вячеслав Богачев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, актера не стало из-за острой сердечной недостаточности, развившейся на фоне продолжительной болезни. Сообщается, что его обнаружили в собственной квартире в воскресенье, 15 июня.

Вячеслав Богачев снялся в десятках проектов, включая сериалы «В круге первом» и «Васса», фильм «Я тебя помню», а также картину «Мать», получившую приз за художественный вклад на Каннском кинофестивале 1990 года. Он также выступил в качестве режиссера и сценариста ленты «Темные аллеи», где сыграл одну из ролей.