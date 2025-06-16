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Павел Прилучный опубликовал полуобнаженное фото

Актер выложил фото без футболки
Павел Прилучный опубликовал полуобнаженное фото
Павел Прилучный опубликовал полуобнаженное фотоИсточник: Газета.Ru

Павел Прилучный продемонстрировал фигуру без футболки. Артист опубликовал фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летний актер стоял перед зеркалом в спортзале с голым торсом. Мужчина был одет в черные треники и цепь.

«Спорт!» — лаконично подписал фото артист.

В мае актриса Зепюр Брутян в купальнике снялась с Прилучным. Супруги были запечатлены в бассейне во время отдыха на тропическом курорте. В ролике актеры кружились в воде и целовались. Артистка была одета в черное крошечное бикини, которое дополнила заколкой для волос в виде цветка.

Актеры познакомились во время съемок сериала «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Зепюр родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.