Павел Прилучный опубликовал полуобнаженное фото

Павел Прилучный продемонстрировал фигуру без футболки. Артист опубликовал фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
37-летний актер стоял перед зеркалом в спортзале с голым торсом. Мужчина был одет в черные треники и цепь.
«Спорт!» — лаконично подписал фото артист.
В мае актриса Зепюр Брутян в купальнике снялась с Прилучным. Супруги были запечатлены в бассейне во время отдыха на тропическом курорте. В ролике актеры кружились в воде и целовались. Артистка была одета в черное крошечное бикини, которое дополнила заколкой для волос в виде цветка.
Актеры познакомились во время съемок сериала «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Зепюр родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.