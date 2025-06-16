Павел Прилучный опубликовал полуобнаженное фото

В мае актриса Зепюр Брутян в купальнике снялась с Прилучным. Супруги были запечатлены в бассейне во время отдыха на тропическом курорте. В ролике актеры кружились в воде и целовались. Артистка была одета в черное крошечное бикини, которое дополнила заколкой для волос в виде цветка.