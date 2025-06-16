У звезды «Полицейского с Рублевки» случился судорожный приступ

«Люди-то разные, бывают злые. Боялся реакции, поэтому никому не говорил. Об этом знали семья, близкие и коллеги по цеху. Потому что очень тяжело объяснить, что мне нужен парик и больше времени на грим, чтобы закрыть шрам после операции», — поделился Попов.