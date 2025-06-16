Новый фильм со Стояновым стал лидером проката на выходных

Картина Владислава Богуша, собравшая 142,5 млн рублей, рассказывает о 10-летнем Владике, которого мама отправила в деревню к дедушке. Мальчик всеми силами пытается попасть назад в город, чтобы принять участие в конкурсе программистов, но ему придется иметь дело с упрямым дедом.