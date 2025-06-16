Пасхалки — это намеренно скрытые детали, отсылки или шутки, которые режиссеры и сценаристы прячут для самых наблюдательных. Иногда это кадр, который мгновенно узнают фанаты, а порой — загадочный предмет на заднем плане или реплика, понятная только посвященным. Очень часто кинематографисты «подмигивают» друг другу в своих фильмах, оставляя в них намеки на творчество своих коллег. О самых интересных пасхалках расскажем в статье.