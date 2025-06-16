Пасхалки — это намеренно скрытые детали, отсылки или шутки, которые режиссеры и сценаристы прячут для самых наблюдательных. Иногда это кадр, который мгновенно узнают фанаты, а порой — загадочный предмет на заднем плане или реплика, понятная только посвященным. Очень часто кинематографисты «подмигивают» друг другу в своих фильмах, оставляя в них намеки на творчество своих коллег. О самых интересных пасхалках расскажем в статье.
«Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»
Режиссер и комиксист Кевин Смит известен своей многолетней дружбой с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Актеры появляются во многих работах режиссера, и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» не стал исключением. Гуляя по студии Miramax, герои попадают на съемочную площадку вымышленного продолжения драмы «Умница Уилл Хантинг», где Аффлек и Дэймон воспроизводят свои роли из оскароносной ленты 1997 года, но делают это с пародийным налетом.
Стоит отметить, что когда-то именно Смит помог Бену и Мэтту продвинуть сценарий «Умницы Уилла Хантинга» в Miramax, когда в проект еще никто не верил.
«Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза»
Во время выступления галактического Сената на заднем плане можно разглядеть троих представителей расы «асогиан» — явных двойников персонажа другой популярной научной фантастики — фильма «Инопланетянин» режиссера Стивена Спилберга.
Отсылка появилась здесь неспроста. В картине Спилберга можно было увидеть мальчика в костюме магистра Йоды из звездной саги Джорджа Лукаса. Таким образом, в космоопере «Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза» Лукас решил ответить своему коллеге теплым реверансом.
«Зловещие мертвецы»
Фильм Сэма Рэйми — не только культовый хоррор, но и настоящий сборник пасхалок к другим кинолентам. Одна из самых известных отсылок — плакат картины «У холмов есть глаза» (1977) Уэса Крэйвена, который висит на стене в подвале хижины, где разворачиваются события «Зловещих мертвецов».
В ответ на это в 1984 году Крэйвен вставил в «Кошмар на улице Вязов» сцену, где по телевизору показывают фрагмент из «Зловещих мертвецов». Рэйми продолжил традицию в «Зловещих мертвецах 2», добавив в кадр узнаваемый образ франшизы Крэйвена — перчатку Фредди Крюгера.
«Геркулес»
В диснеевском мультфильме есть интересная пасхалка, связывающая его с другим хитом студии — «Королем Львом». В одной из сцен герой предстает, облачившись в шкуру льва.
В греческой мифологии Геракл носил шкуру Немейского льва, которого убил в своем первом подвиге. Однако в «Геркулесе» элемент сильно напоминает образ Шрама — главного антагониста «Короля Льва».
«Побег из Шоушенка»
Культовая картина с Морганом Фриманом и Тимом Роббинсом — одна из самых излюбленных публикой кинолент всех времен, снятая по повести Стивена Кинга. «Побег из Шоушенка» скрывает в себе тонкую, но знаковую отсылку к другому шедевру, основанному на произведении Стивена Кинга — «Сияние» Стэнли Кубрика.
Ред (Морган Фриман) сидит в тюремной камере под номером 237. Это не просто случайная цифра: в комнате 237 происходят одни из самых пугающих событий в «Сиянии». Примечательно, что в романе «Сияние» комната имела номер 217, но Кубрик изменил его, чтобы не отпугнуть постояльцев комнаты под таким же номером в Тимберлайн Лодж. Именно этот горный отель стал прототипом зловещего «Оверлука» в экранизации.
«Крепкий орешек 2»
В эпизоде на борту самолета внимательный зритель может заметить, что соседка Холли (жены Джона Макклейна) читает журнал с рекламой VHS-релиза «Смертельного оружия 2». Это не случайный реквизит, ведь продюсером обеих франшиз выступил Джоэл Силвер.
Кроме того, обе картины объединяет схожая стилистика: динамичные сцены перестрелок, изобретательный юмор и харизматичные персонажи. Как и «Смертельное оружие 2» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях, «Крепкий орешек 2» также стал хитом и продолжил успешную экшен-франшизу.
«Первый мститель: Другая война»
Ближе к финалу кинокомикса «Первый мститель: Другая война», когда Ник Фьюри инсценирует свою смерть, на его надгробии красуется надпись: «Путь праведника… Иезекииль 25:17». Это прямая отсылка к одному из самых запоминающихся моментов «Криминального чтива», где Сэмюэл Л. Джексон в образе бандита Джулса цитирует вымышленные строки из библии.
Квентин Тарантино, в свою очередь, взял эту цитату из начальных титров японского фильма про боевые искусства «Телохранитель Киба» 1973 года.