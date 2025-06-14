«Жизнь Чака»: зачем смотреть не дающую впасть в уныние драму о конце света

«Жизнь Чака» — уже третья (после «Игры Джеральда» и «Доктора Сна») полнометражная работа режиссера Майка Флэнагана, основанная на тексте Стивена Кинга. Новая лента — в каком-то смысле особый случай: первоисточником стало одно из самых метафоричных и при этом довольно далекое от хоррор-традиций произведений Кинга. И исходный текст, и Флэнаган вслед за ним не пытаются напугать аудиторию или погрузить ее в пучину уныния, предлагая вместо этого поразмышлять о том, что почти в каждом моменте жизни можно обнаружить что-то чудесное. Можно предположить, что именно поэтому режиссер оставляет за кадром стихийные бедствия. Тем не менее, кое-что зрелищное в «Жизни Чака» все же есть. В частности, сцена, в которой Марти и Фелиция наблюдают за исчезающим Млечным путем, вышла настолько эффектной, что ее вполне можно было бы использовать в рекламном ролике конца света.