Любимова: из Ирана эвакуировали всех российских артистов

По ее словам, 14 июня съемочная группа режиссера Федора Бондарчука успешно покинула Иран через Азербайджан. Сегодня по этому же маршруту до безопасной локации добрались музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, рассказала министр.