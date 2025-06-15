Любимова: из Ирана эвакуировали всех российских артистов

Все российские артисты эвакуированы из Ирана в Азербайджан, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
По ее словам, 14 июня съемочная группа режиссера Федора Бондарчука успешно покинула Иран через Азербайджан. Сегодня по этому же маршруту до безопасной локации добрались музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, рассказала министр.
Любимова выразила благодарность за содействие дипломатам и сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку. Власти Азербайджана и Ирана министр поблагодарила за оперативную и слаженную работу.
В знак признательности за помощь Россия проведет завтра концерт в Азербайджанской государственной филармонии в Баку, пообещала она.