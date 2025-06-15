В зоне СВО умер украинский актер сериала «Возвращение Мухтара»

Филипенко родился в 1993 году в Запорожье. Он служил в Киевском академическом драматическом театре и озвучивал зарубежные фильмы и мультфильмы. В кинематографе Филипенко дебютировал в девятом сезоне российского сериала «Возвращение Мухтара». После этого он начал сниматься в популярных украинских лентах.