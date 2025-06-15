Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной смерти актера из «Каменской» Ульянова мог стать инсульт

Актер умер на 62-м году жизни
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Причиной смерти актера театра и кино Павла Ульянова мог стать инсульт, рассказал aif.ru его знакомый Александр Филин.

«Если бы он жил не один, кто-то был рядом, то его, может, успели бы спасти. Думаю, у него был инсульт. Он иногда жаловался на давление и на координацию движений. Много курил, хотя врачи говорили, что нужно бросать», — поделился Кабанов.

О том, что у Ульянова были проблемы с давлением, также ранее рассказал его бывший коллега Антон Наумов.

О смерти 61-летнего актера стало известно 12 июня. Его тело обнаружили в его комнате, предположительно на второй или третий день после смерти.

Павел Ульянов известен публике по работам в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Я лечу» и других проектах. В 1991—2007 годах он служил в МХАТе имени Горького.