Причиной смерти актера из «Каменской» Ульянова мог стать инсульт

Причиной смерти актера театра и кино Павла Ульянова мог стать инсульт, рассказал aif.ru его знакомый Александр Филин.
«Если бы он жил не один, кто-то был рядом, то его, может, успели бы спасти. Думаю, у него был инсульт. Он иногда жаловался на давление и на координацию движений. Много курил, хотя врачи говорили, что нужно бросать», — поделился Кабанов.
О том, что у Ульянова были проблемы с давлением, также ранее рассказал его бывший коллега Антон Наумов.
О смерти 61-летнего актера стало известно 12 июня. Его тело обнаружили в его комнате, предположительно на второй или третий день после смерти.
Павел Ульянов известен публике по работам в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Я лечу» и других проектах. В 1991—2007 годах он служил в МХАТе имени Горького.