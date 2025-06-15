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Рудова рассказала, как столкнулась с домогательствами со стороны режиссера

Звезда «Универа» вспомнила о неприятном опыте, который ей пришлось пережить в самом начале карьеры
Наталья Рудова
Наталья РудоваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Наталья Рудова откровенно рассказала о неприятном опыте, который ей пришлось пережить в самом начале карьеры. В новом выпуске шоу «Алена, блин!» актриса призналась, что в возрасте около 20 лет она столкнулась с домогательствами со стороны известного режиссера, имя которого она предпочла не раскрывать.

По ее словам, во время кастинга мужчина намекнул ей на романтический ужин в обмен на роль. «Я что-то играла, сидела, плакала на встрече в его кабинете, а он: “Если там что-то хочешь (получить роль), то, пожалуйста, соглашайся на ужин со мной”», — вспомнила Рудова, уточнив, что не согласилась на неуместное предложение и сбежала из кабинета.

Актриса не стала делиться другими подробностями инцидента, но ведущая шоу Алена Жигалова предположила, что режиссер, о котором идет речь, все еще жив.

Кроме того, Рудова обсудила другую проблему, которая преследует ее по пятам в течение всей карьеры: актрису задевает, когда люди говорят, что ей все далось исключительно благодаря внешности. При этом 41-летнюю Рудову расстраивает и то, что ей часто предлагают однотипные роли — жен олигархов и стерв, недооценивая таким образом ее профессиональные качества.