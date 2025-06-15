Рудова рассказала, как столкнулась с домогательствами со стороны режиссера

По ее словам, во время кастинга мужчина намекнул ей на романтический ужин в обмен на роль. «Я что-то играла, сидела, плакала на встрече в его кабинете, а он: “Если там что-то хочешь (получить роль), то, пожалуйста, соглашайся на ужин со мной”», — вспомнила Рудова, уточнив, что не согласилась на неуместное предложение и сбежала из кабинета.