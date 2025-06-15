Селена Гомес показала сводную сестру, которая младше нее на 21 год

Готовящаяся к свадьбе с продюсером Бенни Бланко актриса и певица Селена Гомес в последнее время все чаще делится с поклонниками моментами личной жизни. Недавно 32-летняя звезда рассказала о конфузе, который произошел во время ее первого поцелуя с Бланко. А теперь артистка решила показать публике младшую из двух своих сводных сестер.
Родители артистки разошлись, когда ей было всего пять лет. Впоследствии у каждого появилась новая семья. Мать Селены 12 лет назад родила свою вторую дочь, которую назвали Грейси Эллиот. Ее архивные снимки и опубликовала певица в своем личном блоге, трогательно обратившись к виновнице торжества в честь дня ее рождения.
«С днем рождения, моя маленькая сестренка. Я плачу, когда пишу эти строки, а мое сердце тает. Потому что я знаю, что ты знаешь: я всегда на твоей стороне. Несмотря ни на что. Я люблю тебя, малышка», — подписала снимки Селена.
Разница в возрасте сестер составляет 21 год. Также у Селены есть сводные брат и сестра, родившиеся во втором браке ее отца.