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Селена Гомес показала сводную сестру, которая младше нее на 21 год

Актриса трогательно обратилась к сестре в день ее рождения
Селена Гомес показала редкие фото с 13-летней сводной сестрой
Селена Гомес показала редкие фото с 13-летней сводной сестройИсточник: www_gazeta_ru

Готовящаяся к свадьбе с продюсером Бенни Бланко актриса и певица Селена Гомес в последнее время все чаще делится с поклонниками моментами личной жизни. Недавно 32-летняя звезда рассказала о конфузе, который произошел во время ее первого поцелуя с Бланко. А теперь артистка решила показать публике младшую из двух своих сводных сестер.

Родители артистки разошлись, когда ей было всего пять лет. Впоследствии у каждого появилась новая семья. Мать Селены 12 лет назад родила свою вторую дочь, которую назвали Грейси Эллиот. Ее архивные снимки и опубликовала певица в своем личном блоге, трогательно обратившись к виновнице торжества в честь дня ее рождения.

«С днем рождения, моя маленькая сестренка. Я плачу, когда пишу эти строки, а мое сердце тает. Потому что я знаю, что ты знаешь: я всегда на твоей стороне. Несмотря ни на что. Я люблю тебя, малышка», — подписала снимки Селена.

Разница в возрасте сестер составляет 21 год. Также у Селены есть сводные брат и сестра, родившиеся во втором браке ее отца.