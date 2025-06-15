Селена Гомес показала сводную сестру, которая младше нее на 21 год

Готовящаяся к свадьбе с продюсером Бенни Бланко актриса и певица Селена Гомес в последнее время все чаще делится с поклонниками моментами личной жизни. Недавно 32-летняя звезда рассказала о конфузе, который произошел во время ее первого поцелуя с Бланко. А теперь артистка решила показать публике младшую из двух своих сводных сестер.